De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) del Estado de México, el AIT está en medio de un proceso de crecimiento que podría cubrir la demanda de vuelos tras cancelaciones en el AIFA.

Laura González Hernández, titular de la Sedeco, explicó que el Aeropuerto de Toluca se mantiene activo de manera regular, además de descartar la posibilidad de que se cancelen rutas aéreas en la capital mexiquense.

“El aeropuerto de Toluca ya está en planeación para ampliación de vuelos y es uno de los aeropuertos con categoría internacional que tiene el Estado de México”. Laura González Hernández

Operaciones del AIFA tras cancelación de vuelos no están en riesgo

Otro de los aspectos que tomó en cuenta la titular de la Sedeco fue el posible impacto económico que podría traer para la entidad la cancelación de vuelos.

Y es que, de acuerdo con Laura González Hernández, todavía no hay un análisis formal que indique una suspensión de actividades en el AIFA.

Canaero pide diálogo entre México y Estados Unidos tras cancelación de vuelos en el AIFA (Cuartoscuro / Mario Jasso)

El Aeropuerto Internacional de Toluca cuenta con vuelos comerciales a destinos nacionales, que son:

Monterrey

Cancún

Mérida

Tijuana

San José del Cabo

Guadalajara

Puerto Vallarta

Mexicali

Ciudad Juárez

Por su parte, en cuanto a vuelos de carga, mismos que también fueron cancelados en el AIFA, cuenta con dos vuelos diarios al aeropuerto Internacional de Memphis, en Estados Unidos.

El AIFA fue uno de los proyectos más importantes dentro de la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Así como el aeropuerto sigue siendo una prioridad para la actual presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Estado de México está preparado para sostener su dinámica de crecimiento”, finalizó Laura González Hernández para sostener que parte de la estrategia en Toluca es planificar más y mejores rutas que favorezcan el turismo de la zona.