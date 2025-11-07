Ahora con una nueva ruta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) conectará a México con Bogotá, Colombia a través de Volaris.

A través de un comunicado Volaris informó de una nueva ruta que beneficiará directamente a los pasajeros del AIFA debido a que los conectará directamente con la ciudad de Bogotá en Colombia.

Volaris da a conocer que desde el 2 de noviembre de este 2025 iniciaron con esta nueva ruta aérea desde el AIFA a Bogotá.

Conoce los horarios de la nueva ruta del AIFA a Bogotá, Colombia de Volaris; la aerolínea asegura trabajar también con Estados Unidos

De acuerdo con este comunicado esta nueva ruta del AIFA a Bogotá, Colombia de Volaris comenzó a operar en los días:

Lunes

Miércoles

Viernes

Domingos

Aunque por el momento se desconocen los horarios, sin embargo estas serían las frecuencias bajo las que va a operar Volaris sus vuelos desde el AIFA hacia Bogotá, Colombia.

Además la aerolínea destaca que estos vuelos son cómodos, accesibles y con los estándares de alta calidad que distinguen la “Experiencia AIFA”.

También Volaris destacó que con la ampliación de sus frecuencias internacionales el AIFA refrenda su “compromiso de impulso al turismo, al comercio, los negocios y el fortalecimiento de los lazos culturales entre México y América Latina, lo que contribuye al desarrollo económico del país y a la integración regional”.

Por otra parte en cuanto a la reciente decisión del Gobierno de Estados Unidos de cancelar rutas aéreas con el AIFA y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Volaris informó que lo anterior no afecta sus operaciones.

Porque hasta el momento el Gobierno de Estados Unidos no ha informado directamente a la aerolínea de “ninguna afectación” de sus vuelos hacia ese país.

Esto tras el recorte de operaciones que anunció el gobierno de ese país en 40 aeropuertos.