La Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) se dijo preocupada por la cancelación de 13 rutas a Estados Unidos de aerolíneas mexicanas desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y pidió diálogo entre los dos países.

“Canaero hace un respetuoso llamado al Gobierno de México y a sus contrapartes estadounidenses, para fortalecer los canales de diálogo que permitan alcanzar soluciones” Canaero

Desde la Canaero señalaron la importancia de que los gobierno de Claudia Sheinbaum y Donald Trump tengan una relación bilateral basada en la cooperación, certidumbre y beneficio mutuo .

Por ello hizo llamado a las dos partes, México y Estados Unidos, al diálogo para alcanzar soluciones para no afectar a pasajeros que planeaban volar desde el AIFA y en algunas rutas nuevas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Canaero pide que se restablezca la conectividad entre México y Estado Unidos

El objetivo, dijo la Canaero, es que se “restablezcan las condiciones de competencia y conectividad de ambos países a la brevedad posible”.

La Cámara dijo que también está dispuesta a trabajar de manera coordinada con los distintos actores del sector y que se mitiguen los impactos a los pasajeros, empresas y cadenas logísticas.

El objetivo es que se de continuidad a los servicios aéreos en beneficio del comercio, turismo e integración económica.

Canaero pide preservar los intereses de México sin afectar el sector aéreo

Finalmente Canaero dijo que espera que se logre una interlocución abierta y constructiva para preservar los intereses de México y se desarrolle de manera sostenible el sector aéreo nacional.

Cabe recordar que el gobierno de Donald Trump se quejó de decisiones unilaterales de México para enviar rutas al AIFA, no obstante, Claudia Sheinbaum ha señalado que sobre todo las empresas de carga están felices con sus operaciones desde el aeropuerto alterno.