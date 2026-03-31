El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que sus módulos de atención ciudadana permanecerán cerrados varios días de abril de 2026 debido al asueto de Semana Santa.

De acuerdo con el calendario oficial, el servicio se suspenderá del jueves 2 al sábado 4 de abril, mientras que el miércoles 1 operarán en horario reducido.

Las actividades se reanudarán el lunes 6 de abril en horario habitual, en los 840 módulos del país, sin posibilidad de agendar citas en los días de cierre.

Días que el INE cerrará módulos en abril 2026 por Semana Santa

A través de un comunicado, el INE dio a conocer qué días de abril 2026 con motivo de Semana Santa, no brindarán servicio por lo estipulado en el calendario oficial.

Estos días de abril, el INE estará cerrado en los módulos de atención ciudadana:

Miércoles 1 de abril: Trabajan de 8:00 am a 2:00 pm

Jueves 2 de abril: No hay servicio

Viernes 3 de abril: No hay servicio

Sábado 4 de abril: No hay servicio

Los servicios del INE se reanudarán el lunes 6 de abril en el horario habitual de 8:00 am a 8:00 pm, en los 840 módulos distribuidos en la república mexicana.

Asimismo, el INE recuerda que por motivo del calendario oficial aprobado por la Junta General Ejecutiva, el sistema de citas no brinda la opción de agendar en los días señalados, de modo que no hay servicio de:

Inscripción al Padrón Electoral

Actualización de datos

Reposición de la Credencial para Votar