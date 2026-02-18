La Semana Santa 2026 en México se celebrará en abril y marcará uno de los periodos religiosos y vacacionales más relevantes del calendario nacional.

Estas fechas son determinadas por el calendario litúrgico católico y varían cada año, por lo que fieles y turistas suelen consultar anticipadamente los días clave.

Calendario de la Semana Santa 2026 en México

El Miércoles de Ceniza será el 18 de febrero, inicio de la Cuaresma, periodo de 40 días de preparación espiritual previo a la Semana Mayor.

El Domingo de Ramos se celebrará el 29 de marzo y conmemora la entrada de Jesús en Jerusalén, acto que da paso formal a la Semana Santa.

Semana Santa (Pixabay)

Posteriormente, el Jueves Santo será el 2 de abril y recuerda la Última Cena; el Viernes Santo, 3 de abril, evoca la crucifixión.

El Sábado de Gloria tendrá lugar el 4 de abril y simboliza la espera de la resurrección, mientras el Domingo de Resurrección será el 5 de abril.

En México, estas fechas también representan un periodo vacacional escolar y laboral, con alta movilidad turística en playas, pueblos mágicos y destinos religiosos.

En México, estas fechas también representan un periodo vacacional escolar y laboral, con alta movilidad turística en playas, pueblos mágicos y destinos religiosos.

Procesiones como las de Taxco, Iztapalapa y San Luis Potosí congregan a más de 10 mil personas cada año, fortaleciendo tradición y economía local.

La Semana Santa 2026 combinará fervor religioso, tradiciones culturales y actividad turística, consolidándose como una de las celebraciones más significativas en México.