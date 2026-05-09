Las tres fechas de BTS en el Estadio GNP Seguros romperían récords de Taylor Swift en cuanto a derrama económica, esto pese a que la estadounidense tuvo una fecha más en Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de CDMX (CANACO), la derrama económica por los conciertos del 7, 9 y 10 de mayo de la banda surcoreana asciende a los 1.8 millones.

Pese a que se espera supere lo recaudado por Taylor Swift en 2023, BTS no lograría romper otro récord en el Estadio GNP Seguros.

BTS rompería récord de Taylor Swift en el Estadio GNP Seguros con una fecha menos

La derrama económica de BTS que proyecta CANACO para sus tres fechas en el Estadio GNP Seguros, corresponde a mil 861 millones de pesos, con 1.5 millones solo de los boletos.

Sin embargo, dicha cifra es mayor al récord de Taylor Swift en 2023, ya que la derrama económica fue de mil 012 millones de pesos, por lo que BTS la superaría en un 84% pese a tener una fecha menos.

Sin embargo, también se debe considerar la diferencia en el precio de los boletos, ya que el más caro en las presentaciones de Taylor Swift fue 10 mil 450 pesos en Platino A.

Mientras que BTS ofreció sus boletos desde los mil 767 pesos en Naranja C, hasta los 17 mil 782 pesos, que correspondía al VIP 1, sin contar con los cargos extra de Ticketmaster.

BTS rompe récord de derrama económica de Taylor Swift (EFE)

El récord de la derrama económica por 14 fechas en el Estadio GNP Seguros es de Shakira, con 3 mil 247 millones de pesos; le sigue Bad Bunny, con 2 mil 230 millones por ocho fechas.