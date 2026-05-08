La tarde de este viernes 8 de mayo se dio a conocer la caída global de Discord; los usuarios reportan fallas en la app.
Discord, la plataforma gratuita de comunicación en tiempo real, presenta intermitencias en su servicio, de acuerdo con Downdetector.
Reportan caída global de Discord; usuarios reportan fallas en la app
Discord presentó fallas hoy desde la 1:00 de la tarde. De acuerdo con usuarios, los principales problemas son en su:
- App
- Mensajería
- Inicio de sesión
Ante tal situación, Discord informó que ya trabaja para resolver la situación y que su servicio funcione sin ningún inconvenientes.
Nota en desarrollo. En breve más información...