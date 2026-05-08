La tarde de este viernes 8 de mayo se dio a conocer la caída global de Discord; los usuarios reportan fallas en la app.

Discord, la plataforma gratuita de comunicación en tiempo real, presenta intermitencias en su servicio, de acuerdo con Downdetector.

Caída global de Discord (Especial)

Reportan caída global de Discord; usuarios reportan fallas en la app

Discord presentó fallas hoy desde la 1:00 de la tarde. De acuerdo con usuarios, los principales problemas son en su:

App

Mensajería

Inicio de sesión

Ante tal situación, Discord informó que ya trabaja para resolver la situación y que su servicio funcione sin ningún inconvenientes.

Discord (Discord)

Nota en desarrollo. En breve más información...