La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) reportó una pérdida millonaria en las Afores, relacionada con la tensión geopolítica entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente.

De acuerdo con datos oficiales, esta minusvalía ascendió a 417 mil 321 millones de pesos en marzo de 2026, impulsada por la aversión al riesgo en los mercados globales ante el conflicto.

El organismo explicó que factores como el incremento en los precios del petróleo, gas y fertilizantes, así como ajustes en las tasas de interés, impactaron negativamente el valor de los activos financieros a nivel internacional.

Afores registran primera pérdida en 10 meses por volatilidad global

Los recursos administrados por las Afores registraron su primera minusvalía mensual tras 10 meses consecutivos de plusvalías.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la minusvalía acumulada se ubicó en 110 mil 596 millones de pesos, debido a que entre enero y febrero se habían registrado ganancias por 306 mil 725 millones de pesos.

Según autoridades financieras, el retroceso de marzo responde a un entorno internacional adverso, marcado por:

Alza en tasas de interés

Volatilidad en mercados financieros

Caídas en bolsas internacionales

¿Cómo afecta a tu Afore la caída por la guerra entre Estados Unidos e Irán?

La Consar señaló que el impacto para los trabajadores con Afore podría ser temporal y de corto plazo, ya que el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) está diseñado para resistir episodios de volatilidad.

Esto se logra mediante estrategias como:

Diversificación de inversiones

Enfoque de largo plazo

Pese a la caída de marzo, en los últimos 12 meses las Afores acumulan plusvalías por 723 mil millones de pesos, lo que refleja una tendencia positiva sostenida.

Afores se recuperan en abril 2026 tras expectativa de alto el fuego

La Consar informó que, al 14 de abril de 2026, el SAR ya registraba una recuperación con plusvalías por 377 mil 43 millones de pesos.

En lo que va del año, las ganancias suman 266 mil 447 millones de pesos, impulsadas por una mejora en los mercados financieros internacionales ante la expectativa de un posible alto el fuego en Irán.