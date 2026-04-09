Julio César Cervantes es un funcionario mexicano que se desempeña como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Si quieres conocer más sobre su edad, estudios y carrera profesional, continúa leyendo.

¿Quién es Julio César Cervantes Parra?

Julio César Cervantes Parra es un actuario y economista mexicano que fue nombrado presidente de la Consar en mayo de 2023 por la Secretaría de Hacienda, en sustitución de Iván Pliego Moreno.

Antes del cargo se desempeñó como vicepresidente financiero del mismo organismo y ha trabajado en diversas áreas del gobierno federal relacionadas con pensiones y seguridad social.

A lo largo de su vida se ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública federal, especialmente en áreas relacionadas con el sistema de ahorro para el retiro.

¿Qué edad tiene Julio César Cervantes Parra?

Se desconoce cuál es la fecha de nacimiento de Julio César Cervantes, por lo que no se conoce cuál es su edad.

¿Julio César Cervantes Parra tiene esposa?

La vida de Julio César Cervantes se mantiene en privado, por lo que se desconoce cuál es su estado civil.

¿Qué signo zodiacal es Julio César Cervantes Parra?

Al desconocerse cuál es la fecha de su nacimiento, no es posible determinar el signo de Julio César Cervantes.

¿Julio César Cervantes Parra tiene hijos?

Se desconoce si Julio César Cervantes tiene hijos, pues la información pública se centra en su trayectoria.

¿Qué estudió Julio César Cervantes Parra?

Julio César Cervantes cuenta con una amplia formación profesional:

Actuaría por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Maestría en Economía por el Colegio de México

Máster en Seguridad Social Europea por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica

Máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones por la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social

¿En qué ha trabajado Julio César Cervantes Parra?

A lo largo de su vida, Julio César Cervantes cuenta con experiencia en diversos cargos, como: