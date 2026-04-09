Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la reforma relacionada con las Afores, recientemente aprobada en la Cámara de Senadores, no afectará los ahorros de los trabajadores.

Durante su posicionamiento, la mandataria explicó que la iniciativa tiene como objetivo impulsar proyectos de infraestructura en México, como carreteras, puertos y aeropuertos, mediante esquemas de inversión mixta que permitan la participación del sector privado sin comprometer la soberanía del Estado.

“Han difundido algunos medios que lo que propongamos va a estar mal, que queremos endeudar más al país o utilizar las Afores, pero no. Se trata de aumentar la infraestructura en México a través de esquemas de financiamiento totalmente responsables. Estamos proponiendo una ley en la que se utilicen distintos instrumentos y esquemas de inversión mixta que garanticen la soberanía del Estado sobre carreteras, puertos y aeropuertos, permitiendo también alguna inversión privada para el desarrollo” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum explicó que la propuesta busca incrementar la inversión en infraestructura estratégica mediante mecanismos de financiamiento responsables.

La reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar generó debate público luego de que surgieran versiones que señalaban que la legislación obligaría a las Afores a invertir en obras del gobierno federal.

Ante estas especulaciones, la presidenta rechazó que exista una obligación de utilizar los recursos de los trabajadores para financiar proyectos gubernamentales.

Sheinbaum recuerda obras que ya utilizaron inversión de Afores

La mandataria recordó que durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ya se utilizaron instrumentos financieros relacionados con las Afores para financiar proyectos de infraestructura, tal como lo permite la legislación vigente.

Entre las obras mencionadas se encuentran:

Aeropuerto de Puerto Escondido

Aeropuerto de Tepic

Una carretera en Guadalajara

Carretera Tepic–Compostela, en Nayarit

“Lo hizo el presidente López Obrador en el aeropuerto de Puerto Escondido, en el aeropuerto de Tepic, en una de las carreteras de Guadalajara y en la carretera Tepic–Compostela, Nayarit” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Sheinbaum agregó que este tipo de instrumentos permite financiar nuevas carreteras y proyectos estratégicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.

Amafore aclara que Afores no están obligadas a invertir en obras

Por su parte, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) señaló en un comunicado que las Afores ya cuentan con la posibilidad de invertir en instrumentos estructurados vinculados a proyectos de infraestructura.

De acuerdo con la organización, el marco legal vigente permite que las administradoras inviertan hasta el 30% de sus activos en este tipo de instrumentos, siempre bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Amafore aclaró que la nueva legislación no obliga a las Afores a invertir en proyectos gubernamentales, por lo que las administradoras mantienen libertad para decidir sus inversiones, siempre dentro de los lineamientos legales establecidos.