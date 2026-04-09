La reciente aprobación de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar abre la puerta a esquemas de inversión mixta en proyectos públicos estratégicos, incluyendo la participación voluntaria de las Afores.

Aunque la reforma regula nuevos mecanismos de colaboración entre sectores, no modifica sustancialmente la forma en que las Administradoras de Fondos para el Retiro invierten los recursos de los trabajadores.

El objetivo es impulsar infraestructura con financiamiento compartido, bajo supervisión de la Consar para proteger los ahorros.

¿Qué pasará con mi Afore con la nueva reforma?

Pese a los cambios incluidos en la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, no se contemplan modificaciones sustanciales en la forma en que las Afores invierten los recursos de los trabajadores.

La legislación únicamente regula los mecanismos para fomentar el desarrollo de proyectos de infraestructura pública estratégica mediante esquemas de inversión mixta entre el sector público, privado y social.

Además, no se modificó el límite de inversión que las Afores pueden destinar a proyectos de infraestructura mediante instrumentos estructurados.

Actualmente, el marco jurídico vigente permite que las Afores inviertan hasta 30% de sus recursos en este tipo de activos.

Instrumentos que ya utilizan las Afores para invertir

Las Afores ya cuentan con mecanismos para participar en proyectos de infraestructura y desarrollo, entre ellos:

Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs)

Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs)

Sin embargo, de acuerdo con datos del sector, solo se utiliza entre 8% y 9% del límite permitido del 30%, lo que significa que aún existe margen disponible para este tipo de inversiones.

Por ello, especialistas señalan que la nueva reforma no obliga a las Afores a invertir en proyectos del gobierno, sino que únicamente regula los esquemas de colaboración entre sectores.

Además, estas inversiones están supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), con el objetivo de proteger los ahorros de los trabajadores.

Nuevas figuras de inversión en la reforma de Afores

La legislación también contempla la creación de los llamados “Vehículos de Propósito Específico”, que buscan facilitar la coordinación entre el sector público, privado y social.

Estos vehículos podrán constituirse mediante:

Fideicomisos públicos o privados

Mandatos

Sociedades anónimas de distintos tipos

El objetivo es impulsar proyectos de infraestructura estratégica mediante esquemas de financiamiento compartido.

Cambios en las Afores en México durante 2026

Además de esta reforma, durante 2026 se aplican otros cambios importantes en el sistema de Afores en México, entre ellos: