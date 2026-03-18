Desde abril de 2025, las ganancias por ventas de vehículos no benefician a grandes empresas como Toyota, General Motors o Ford, pero sí a la administración de Donald Trump, quien impuso aranceles del 25% a autos no fabricados en Estados Unidos.

Los aranceles impuestos por Estados Unidos han sido un duro golpe para la industria automotriz a nivel mundial.

De acuerdo con datos obtenidos de un análisis de Automotive News, la industria ha destinado cerca de 35 mil 400 millones de dólares, poco más de 624 mil 891 millones de pesos.

El costo de los aranceles no solo afecta a los dueños de Toyota, General Motors o Ford, estos son trasladados al consumidor.

Durante el primer trimestre del 2025, las agencias aumentaron los costos de vehículos ensamblados en Canadá, Japón, Alemania y México, lo que no ocurrió con el producto estadounidense.

Toyota, la empresa más afectada por los aranceles

Toyota, la empresa automotriz que asegura construir autos que duran toda la vida, pagará al menos 16 mil 637 millones de pesos en aranceles hasta finales de este mes de marzo.

Lo que la convierte en la casa automotriz más afectada en comparación con la competencia, la cual pagará más de 88 millones de pesos.

Aranceles impuestos por Donald Trump afectan a Toyota (Toyota)

Toyota es seguida de cerca por General Motors, Ford y Stellantis, quienes pagaron alrededor de 114 mil 712 millones de pesos, cantidad que solo cubre el primer trimestre del año anterior, lo que siguiere que hasta la fecha tienen un impacto mayor.

Según lo dispuesto por Donald Trump, todos los vehículos importados deben pagar impuestos. Lo que no exenta a:

Honda

BMW

Mazda

Nissan

Subaru

Volkswagen

Hyundai

Cada vez se envían menos autos mexicanos a Estados Unidos

En los últimos meses se ha registrado un significativa reducción en los envíos de vehículos mexicanos a Estados Unidos.

Con base a datos del Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (INEGI):