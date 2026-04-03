El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció aranceles del 100% a medicamentos patentados e ingredientes farmacéuticos asociados por cuestiones de seguridad nacional y dependencia extranjera.

Tal como dio a conocer la Casa Blanca, los aranceles son consecuencia de una investigación sobre importaciones de productos farmacéuticos y sus ingredientes, así como sus consecuencias en virtud a la Ley de Expansión Comercial.

Donald Trump agrega en la proclamación que los medicamentos se están importando en cantidades y circunstancias que amenazan a Estados Unidos, así como su economía, pese a ser líderes en desarrollo e investigación.

Donald Trump anuncia aranceles del 100% a medicamentos importados

Donald Trump ordenó aranceles del 100% a medicamentos patentados, así como ingredientes asociados que se importan a Estados Unido, para 17 farmacéuticas.

Farmacéuticas recibirán aranceles del 100% (Mark Lennihan / AP)

Los aranceles del 100% a medicamentos entrarán en vigor después de 120 días de la proclamación presentada este miércoles 2 de abril; es decir, el 31 de julio de 2026.

El mandatario también señaló que para el 29 de septiembre agregaría otras farmacéuticas a las cuales les aplicará los aranceles del 100%, salvo que busquen acciones para reducirlos.

A su vez, Donald Trump señaló aranceles sólo del 20% referente a medicamentos de empresas que ya tengan planes aprobados en Estados Unidos, con un aumento del 100% después de cuatro años.

Los aranceles, acorde con Donald Trump, fueron recomendados por el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, quien también podrá decidir un aumento o reducción en las tarifas.

Donald Trump considera exentar a farmacéuticas con acuerdos comerciales

Donald Trump no impondrá aranceles a medicamentos que estén celebrando acuerdos con la Secretaría de Comercio y de Salud, con actividades principales en Estados Unidos o que directamente lo favorezcan.

Otras exclusiones son los biosimilares; es decir, los medicamentos genéricos e ingredientes de la misma índole, aunque Trump especificó que la decisión sería para este momento.

En la misma proclamación, Donald Trump determinó que los aranceles del 100% no aplicarían a las farmacéuticas de países con quienes ya tiene acuerdos comerciales existentes, ya que promueven los intereses económicos para Estados Unidos.

Por lo mismo, implementaría compromisos relacionados a los productos farmacéuticos, para quienes los aranceles a medicamentos sólo serán del 15%:

Unión Europea

Japón

Suiza

Corea del Sur

El principado de Liechtenstein

Reino Unido (tras su acuerdo de diciembre 2025)