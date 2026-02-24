FedEx demanda al gobierno de Donald Trump para que le devuelva el total de aranceles que pagó por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

Todo comenzó cuando la Suprema Corte declaró ilegales el pasado 20 de febrero los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump.

IEEPA es una ley federal de Estados Unidos que otorga al presidente la autoridad para regular las transacciones económicas ante una emergencia nacional provocada por una amenaza extranjera.

FedEx demanda a Donald Trump y exige devolución de aranceles

La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) recibió una demanda de FedEx, donde solicita la devolución de los aranceles cobrados durante la vigencia de IEEPA.

Dicha demanda se realizó dos días después de que se declarara ilegal la vía utilizada por Donald Trump para imponer aranceles a todos los socios comerciales de Estados Unidos.

FedEx exige el reembolso de todos los aranceles íntegros que otorgaron por el IEEPA y argumenta que tuvo que pagar aranceles tras importar mercancías desde países afectados por la política comercial.

Hasta el momento, la empresa de paquetería y logística no ha especificado el monto total del reembolso que le solicitan al gobierno estadounidense.

La demanda de FedEx explica que cuando las mercancías entran a Estados Unidos, la empresa encargada de importar paga un arancel.

Posteriormente la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza determina el valor final y confirman la tasa arancelaria y el costo final que se debe pagar.

FedEx es la primera empresa en demanda al gobierno de Donald Trump

Luego de que la Suprema Corte declarara ilegal el cobro de aranceles por IEEP, se espera que otras empresas solicite reembolso y haya consecuencias fiscales.

FedEx es la primera empresa en demandar a Estados Unidos y solicitar un reembolso por los aranceles pagados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Esta demanda podría ser un precedente para futuras demandas colectivas y colocar límites al poder ejecutivo en materia comercial.