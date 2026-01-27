La noche del lunes 26 de enero Donald Trump anunció aranceles a Corea del Sur del 25% en un breve comunicado por medio de Truth Social:

“Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los ARANCELES de Corea del Sur" Donald Trump en Truth Social

De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, los aranceles serán aplicados a productos:

Madereros

Farmacéuticos

Demás aranceles recíprocos

Inclumplimiento de acuerdos por parte de Corea del Sur desata aranceles de Donald Trump

En su escrito el presidente Donald Trump apuntó a un incumplimiento de acuerdos por parte de Corea del Sur, nación a la que señaló de “no estar a la altura” de un pacto comercial.

El mandatario hizo referencia al encuentro que sostuvo con su homólogo surcoreano, Lee Jae Myung, en octubre de 2025.

Trump (Alex Brandon / AP)

En dicho encuentro, Whashington y Seúl llegaron a un acuerdo comercial y de seguridad.

Corea del Sur se fue con la promesa de inversiones de 350 mil millones de dólares en territorio estadounidense, mientras que Estados Unidos hizo un recorte arancelario.

Desde entonces, los aranceles quedaron bajaron de un 25% ya impuesto a uno del 15% en productos farmacéuticos, vehículos y autopartes.

Ccon el nuevo anuncio, Corea del Sur queda en desventaja competitiva a las exportaciones frente a sus principales rivales económicos.

Y es que tanto Japón como la Unión Europea alcanzaron un acuerdo con Estados Unidos de aranceles del 15%.

Por su parte, el gobierno de Lee Jae Myung no se ha pronunciado respecto al nuevo incremento arancelario de Donald Trump.