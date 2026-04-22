UPS, DHL y FedEx van por reembolsos de aranceles de Donald Trump.

Después de que la Corte Suprema declarara inconstitucionales los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos, diversas empresas ha iniciado el trámite de reembolso.

Confirman que UPS, DHL y FedEx van por reembolsos de aranceles de Trump

Se reveló que UPS, DHL y FedEx ya iniciaron trámites para el reembolsos de aranceles con la intención de recuperar los pagos emitidos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA).

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) habilitó el pasado 20 de abril el proceso para que compañías pidan que les regresen el dinero que pagaron por las medidas tomadas por Donald Trump.

FedEx (Foto AP/Ng Han Guan, Archivo)

Por ello, las empresas de paquetería, logística y mensajería decidieron llevar a cabo esa medida.

El proceso de reembolso de aranceles se llevará a cabo por fases y tomará de 60 a 90 días en aprobarse las reclamaciones.

UPS dio a conocer que pedirá el reembolso ante la CBP a nombre de sus clientes por aquellos envíos en los que la compañía actuó como el importador.

De igual forma, FedEx reveló que el dinero que reciba del proceso lo regresará a sus clientes que se vieron afectados por la medida.

En el caso de DHL, también ha informado que hará el reembolso a los envíos donde fue importador oficial.

Además de UPS, DHL y FedEx, se espera que otras empresas realicen el trámite de reembolsos de aranceles de Trump.

Esto pese que el presidente de Estados Unidos ha lanzado una advertencia de que recodará a las empresas que no soliciten que les regresen su dinero.