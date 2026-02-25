El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó en su discurso del 24 de febrero de 2026 que los aranceles de Estados Unidos se mantendrán a pesar de la oposición de la Suprema Corte de Justicia.

“Un fallo de la Suprema Corte de Justicia hizo que los aranceles desaparecieran [...] Pero la buena noticia es que la mayoría de los países y corporaciones quieren seguir con este trato” Donald Trump, presidente de Estados Unidos

A decir de Donald Trump, los aranceles habían ayudado a que creciera la economía de Estados Unidos, al mismo tiempo que se evitaba, según dijo, que otros países se “aprovecharan” de la economía estadounidense.

En ese sentido, el presidente agregó que, en su posición de mandatario, tiene el poder de impulsar una nueva iniciativa que puede ser aún más agresiva que su anterior política arancelaria.

Donald Trump lamenta fallo de la Suprema Corte de Justicia por prohibición de aranceles de Estados Unidos

Desde el Capitolio en Washington, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump calificó de lamentable el fallo de la Suprema Corte de Justicia que prohíbe la imposición de aranceles.

Incluso, mencionó que varios países están de acuerdo con seguir la actual política arancelaria, pues consideran que un nuevo trato podría serles “menos favorable” que el actual.

“Sabiendo que el poder legal que tengo como presidente puede llevar a un acuerdo que no le sea tan favorable; por lo tanto, quieren seguir en este rumbo de éxito que negociamos” Donald Trump

Donald Trump destacó que gracias a los aranceles se fortaleció la economía estadounidense, además de que estos fueron un factor clave para detener las guerras.

Sobre ese argumento, señaló que los aranceles de Estados Unidos se mantendrán bajo estatus legales, sin necesidad de que sean revisados por el Congreso.

Aranceles sustituirán el Impuesto sobre la Renta, dice Donald Trump

Durante su discurso, el presidente destacó que su gobierno buscará que los aranceles, pagados por otros países, reemplacen el Impuesto sobre la Renta para los estadounidenses.

“Quitará esta carga tan terrible de los hombros de los estadounidenses”, dijo Donald Trump en referencia al Impuesto sobre la Renta.