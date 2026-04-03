Donald Trump, presidente de Estados Unidos, firmó una serie de decretos que impone aranceles a medicamentos.

Estos decretos, firmados el pasado 2 de abril, buscan fortalecer el sector farmacéutico en Estados Unidos; los aranceles podrían alcanzar hasta el 100% del valor.

Trump firma decreto para aranceles de hasta 100% en medicamentos

Donald Trump firmó decretos para imponer aranceles a medicamentos importados; sin embargo, los países en la Unión Europea, así como para Japón y Corea del Sur, con quienes cuenta con un acuerdo comercial.

Con estos aranceles, el presidente estadounidense pretende acelerar el regreso de plantas de producción farmacéutica a Estados Unidos, por lo que el impuesto podría alcanzar hasta el 100%.

Cabe señalar que los fabricantes europeos de medicamentos quedan exentos de estas medidas, gracias al acuerdo comercial alcanzado entre Washington y Bruselas, que limita al 15% las tasas a la mayoría de los productos europeos importados en Estados Unidos.

Cabe señalar que estos aranceles a medicamentos entrarán en vigor en un plazo de 120 a 180 días dependiendo del tamaño de la empresa.

Asimismo, las empresas que se comprometan a instalar fábricas en Estados Unidos estarán sujetas a aranceles del 20% sobre sus medicamentos mientras se construyen sus líneas de producción en el país.

Además, las farmacéuticas que apliquen los precios de “nación más favorecida” a sus medicamentos vendidos en Estados Unidos y se comprometan a instalar fábricas allí, quedarán exentas de aranceles.

Trump también incrementa aranceles a metales

Por otra parte, Donald Trump firmó un decreto para incrementar y reconfigurar los aranceles impuestos a los metales.

Con este decreto, el presidente de Estados Unidos busca revisar los aranceles para responder a las prácticas de empresas que “intentan manipular artificialmente” los precios de su producción para poder revenderla su país más barata.

Los industriales europeos expresaron el viernes 3 de abril su descontento con la modificación que hizo el gobierno de Donald Trump a los aranceles sobre productos que contienen acero y aluminio.

Según las modificaciones anunciadas por la Casa Blanca, los productos fabricados total o casi totalmente con aluminio, acero o cobre, como las bobinas de acero o las chapas de aluminio, estarán sujetos a un arancel fijo del 50 % sobre su valor total.

En cambio los bienes importados que contengan una cantidad sustancial de estos tres metales estarán sujetos a un arancel del 25%.