ByteDance dio a conocer la venta del 80% de TikTok a inversionistas de Estados Unidos, con el fin de evitar su salida de dicho mercado, como amenazaba Donald Trump.

Los agentes de China de ByteDance lograron este acuerdo con gente cercana a Donald Trump tras 6 años de polémicas con el gobierno de Estados Unidos.

El acuerdo entre China y Estados Unidos por la permanencia de TikTok se negoció por más de un año, durante la administración de Donald Trump.

Aunque la china ByteDance aún tendrá participación en TikTok, ahora la mayoría pasará a manos de inversores de Estados Unidos cercanos a Trump.

TikTok (Pixabay)

Esta es la principal demanda que se tenía en contra de la aplicación, pues el gobierno de Estados Unidos alegaba motivos de seguridad nacional alrededor de la misma.

Ya que no se tenía claro qué se hacía con los datos que manejaba la aplicación, pues estos estaban en poder de las autoridades de China.

Lo cual provocó que la aplicación se prohibiera en algunas instancias de Estados Unidos, además de recibir un “apagón” de 14 horas consecutivas.

No se dio a conocer el monto de la transacción; sin embargo, más que una cuestión monetaria, lo que se quería era desvincular la aplicación del gobierno chino.

¿Quiénes serán los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos?

Aunque la china ByteDance aún tendrá injerencia en TikTok, las decisiones y el control lo tendrán los inversores de Estados Unidos, que tienen el 80% de la compañía.

Los nuevos dueños de TikTok en Estados Unidos son los siguientes:

Oracle, compañía de software

MGX, fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos

Silver Lake, firma de capital

Susquehanna International Group

TPG Global

Michael Dell, dueño de Dell Technologies

Junto con esto se dio a conocer el nuevo organigrama de la compañía:

Shou Chew, director ejecutivo

Timothy Dattels, director

Mark Dooley, director

Raul Fernandez, director independiente y jefe del comité de seguridad

Kenneth Gluek, director

David Scott, director y comité de seguridad

Adam Presser, CEO

Will Faller, CSO