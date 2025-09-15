La empresa tecnológica china Bytedance, dueña de TikTok, creció 4.76% en una semana, según su programa de recompra de acciones para empleados.

De acuerdo con información de Bytedance, hasta el 8 de septiembre de 2025, la empresa se valoraba en 315 mil millones de dólares, ya que ofrecía un precio de 189 dólares por acción, pero en los últimos 7 días la valoración de la compañía creció 4.76%.

La noticia se dio en un marco de negociaciones entre los presidentes de Estados Unidos y China, Donald Trump y Xi Jinping, para que los videos de TikTok pasen a ser propiedad de Estados Unidos.

En la última semana, la empresa Bytedance, dueña de TikTok, aumentó su valoración a 330 mil millones de dólares, impulsada por un crecimiento del 25% en sus ingresos del segundo trimestre.

En este sentido, la compañía tecnológica china superó por primera vez los ingresos de Meta, empresa fundada por el magnate Mark Zuckerberg que es matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads.

El crecimiento de Bytedance refleja un sólido desempeño financiero y una mayor confianza de los inversores.

TikTok: Donald Trump y Xi Jinping llegan a acuerdo; los detalles se darán a conocer el 19 de septiembre

Hoy 15 de septiembre, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, informó Donald Trump y Xi Jinping llegaron a un acuerdo para que los videos de TikTok pasen a ser propiedad de Estados Unidos.

Información de la agencia Reuters señaló que, luego de una reunión entre altos funcionarios estadounidenses y chinos en Madrid, Scott Bessent y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, dieron a conocer este acuerdo.

Sin embargo, ambos funcionarios rechazaron dar a conocer los términos de esta negociación, y explicaron que los detalles se acordarán en una llamada entre Donald Trump y Xi Jinping, el viernes 19 de septiembre.

También hoy 15 de septiembre, el propio Donald Trump anunció en su cuenta de Truth Social “un acuerdo sobre una empresa que los jóvenes de nuestro país querían salvar”.