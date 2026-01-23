Tras 6 años de una batalla legal, ByteDance vendió el 80% de su participación en TikTok a inversores de Estados Unidos allegados a Donald Trump.

Con esto, TikTok puede seguir operando en Estados Unidos, pues técnicamente ya no está ligada a alguna entidad de China, que era lo que preocupaba a Donald Trump.

¿Quiénes son los inversionistas de TikTok?

TikTok ahora le pertenece en su mayoría a fondos de inversiones y empresas respaldadas por Donald Trump, quienes además colocaron a representantes en la empresa.

Estos son los inversionistas de TikTok respaldados por Donald Trump:

Oracle, compañía de software

MGX, fondo de inversión de Emiratos Árabes Unidos

Silver Lake, firma de capital de Estados Unidos

Susquehanna International Group, fondo de inversión de Estados Unidos

TPG Global, firma de capital de Estados Unidos

Michael Dell, dueño de Dell Technologies

TikTok (Pixabay)

Mientras que los representantes y sus puestos en TikTok son los siguientes:

Shou Chew, director ejecutivo (Mantiene su puesto en representación de ByteDance)

Timothy Dattels, director (Asesor de TGP Global)

Mark Dooley, director (Director general de Susquehanna International Group)

Raul Fernandez, director independiente y jefe del comité de seguridad (CEO de Dell Technologies)

Kenneth Gluek, director (Vicepresidente ejecutivo de Oracle)

David Scott, director y comité de seguridad (Jefe de estrategia y seguridad de MGX)

Por su parte, Adam Presser y Will Farrell —quienes ya eran parte de TikTok antes de la venta— se desempeñarán como el nuevo CEO y CSO de la compañía, respectivamente.

Acuerdo con Donald Trump evita que TikTok salga de Estados Unidos

Desde antes de la nueva administración de Donald Trump, el gobierno de Estados Unidos tenía problemas con la gestión de TikTok en su territorio.

Estados Unidos señalaba que TikTok era una cuestión de “seguridad nacional”, debido a que toda la información recabada por la aplicación estaba en manos del gobierno de China.

Con la llegada de Donald Trump, este señaló que si la aplicación quería seguir operando en el país, esta debía de cambiar de dueños, por inversionistas estadounidenses.

Si bien TikTok se negó por varios años a ceder, además de que hubo diversos rumores de posibles compradores; al final optaron por ceder el 80% al grupo anteriormente mencionado.

Así la aplicación se mantiene operando dentro del territorio de Estados Unidos, además evita cualquier tipo de sanción en el futuro.