A unos cuantos días de que se venza una vez más el plazo de las autoridades de Estados Unidos, TikTok llegó a un acuerdo por medio del cual podrá operar en dicho país.

Así lo informó el director ejecutivo de la empresa matriz, ByteDance, quien explicó que se trata de un acuerdo de compra por medio del que se establece la creación de una empresa conjunta.

TikTok por fin eligió un comprador en Estados Unidos

El 18 de diciembre de 2025 se informó que TikTok por fin eligió a un comprador en Estados Unidos, con lo cual se asegura que la plataforma de videos podrá seguir operando en ese país.

Al respecto, el CEO de ByteDance, Shou Chew, explicó en un memorando interno que el comprador es un consorcio de inversionistas estadounidenses, que fungirá como empresa de riesgo compartido.

A partir de ello, aseveró, la aplicación podrá seguir funcionando en Estados Unidos bajo las condiciones del gobierno de Donald Trump y resaltó que el consorcio tendrá estas características

Está conformado por empresas como Oracle y los fondos privados Silver Lake y MGX

Incluye la participación de otros inversionistas estadounidenses que aportarán capital y dirección local

Tendrá mayoría de representación estadounidense en su estructura de gobierno corporativo

Garantizará la continuidad del servicio para los más de 170 millones de usuarios de TikTok en ese país

De esa manera, TikTok está en busca de asegurar su permanencia en el mercado estadounidense bajo las condiciones regulatorias por las que meses atrás se suspendió su funcionamiento de forma temporal.

TikTok (Especial)

TikTok podrá opera en Estados Unidos mediante una empresa conjunta

Al confirmar que ya tiene comprador en Estados Unidos, TikTok detalló que la siguiente fase será la conformación de una empresa conjunta que se ajuste a las disposiciones regulatorias vigentes.

Sobre ello, Shou Chew explicó que la nueva estructura permitirá separar la operación estadounidense de la matriz china, con lo cual se busca garantizar un control corporativo.

“La empresa conjunta estadounidense, construida sobre la base de la actual organización TikTok US Data Security (USDS), operará como una entidad independiente con autoridad sobre la protección de datos, la seguridad de algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software en Estados Unidos” Shou Chew. CEO de ByteDance

También resaltó que la empresa tendrá un consejo con mayoría de representantes estadounidenses, el cual supervisará decisiones estratégicas, administración de datos y moderación de contenido.

Finalmente, refirió que la reorganización iniciará un esquema de riesgo compartido con los socios locales, asegurando continuidad de operaciones en Estados Unidos bajo condiciones regulatorias.