TikTok ya prepara una nueva versión de su app previo a posible venta para que pueda seguir operando en Estados Unidos, según informa The Information.

Esta nueva versión de la app de TikTok podría estar disponible el 5 de septiembre de 2025, luego de que el gobierno de Estados Unidos dio un nuevo plazo para tomar la decisión de vender o de ser bloqueada el 17 de septiembre.

Al parecer hay un avance en negociación es pues el viernes pasado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iniciaría charlas con China para la permanencia de TikTok en Estados Unidos.

Los usuarios de TikTok deberán descargar la nueva aplicación para poder usarla luego de que saldría en septiembre, no obstante, si alguien sigue con la versión actual podrá mantenerla hasta marzo de 2026.

Cabe recordar que el condicionamiento de Donald Trump para que TikTok siga funcionando es que se venda a inversores estadounidenses.

La permanencia de TikTok en Estados Unidos ha tenido una discusión importante en los últimos meses que abarcan la salida de Joe Biden del gobierno y la entrada de Donald Trump.

Cabe recordar que dos semanas atrás el presidente Donald Trump dio lo que se ve como otro respiro y retrasó nuevamente la aplicación de la ley para la venta o prohibición de TikTok en Estados Unidos.

A mitad de junio dio otra otros 90 días de prórroga para qué se tome dicha decisión y se llegue a un acuerdo.

El presidente Donald Trump ha dicho en el pasado que está a favor de que se mantenga TikTok en Estados Unidos y que no desaparezca, no obstante, los dueños tendrían que ser estadounidenses ya que señala a que actualmente los datos de las personas no estarían seguros.

El nuevo plazo se dio a conocer el 17 de junio, por lo que la nueva decisión deberá tomarse el próximo 17 de junio.

Estos aplazamientos se dan luego de que en el mes de enero sí se aplicó un apagón que duró solo unas horas.

En Estados Unidos hay 170 millones de usuarios de TikTok, quienes serían afectados por la decisión de bloquear la app.