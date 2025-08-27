Soriana tendrá más ofertas de media semana hoy al 28 de agosto de 2025; consulta la lista de descuentos.

Con base en el folleto de media semana de Soriana ‘Los Frescos del Mandado’, publicado el martes 26 de agosto, las ofertas se centrarán en el departamento de frutas, verduras y carnes.

Además, es importante mencionar que las ofertas de Soriana media semana estarán limitadas a 5 piezas del mismo producto por persona.

Estas son las ofertas de Soriana media semana hoy al 28 de agosto 2025

El folleto de Soriana media semana ofrece diversas ofertas en frutas y verduras, cuyos productos seleccionados son los siguientes:

sandía a 9.80 pesos el kilo

plátano a 14.80 pesos el kilo

cebolla blanca a 18.80 pesos el kilo

zanahoria a 15.80 pesos el kilo

pepino a 19.80 pesos el kilo

lechuga romana a 23.80 pesos la pieza

naranja a 27.80 pesos el kilo

limón con y sin semilla a 27.80 pesos el kilo

manzana red en bolsa a 27.80 pesos el kilo

aguacate hass a 29.80 la malla.

uva roja globo a 29.80 pesos el kilo

chayote sin espinas a 32.80 pesos el kilo

manzana golden en bolsa a 34.80 pesos el kilo

Por otra parte, en el departamento de carnes y pescados también encontrarás varios descuentos en estos productos:

pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 pesos el kilo

molida de res 80/20 a 98.90 pesos el kilo

pierna y muslo corte americano congelado a 34.90 pesos el kilo

pechuga de pollo con hueso congelada a 94.90 pesos el kilo

filete de mojarra congelado a 107 pesos el kilo

camarón chico sin cabeza a 198 pesos el kilo

Ofertas en Soriana (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Otras ofertas y descuentos en Soriana media semana hoy al 28 de agosto 2025

Además de las ofertas antes mencionadas, el folleto de Soriana media semana incluye otros artículos en promoción de hoy al 28 de agosto 2025; esta es la lista de descuentos:

pan de muerto individual a 18 pesos

pan de muerto individual con 6 piezas a 95 pesos

rebanada de pizza + sabritas a 50 pesos

cereal arándanos Kellogg’s 420 g a 72.90 pesos

café liofilizado Valley Foods 180 g a 109.90 pesos

durazno mitades en almíbar Valley Foods 820 g a 49.90 pesos

yoghurt bebible 6 pack mix Yoplait 1.32 kg a 62 pesos

papa corte delgado o recto Valley Foods 1 kg a 59 pesos

alimento para perro Mainstray 20 kg a 599 pesos

papel higiénico Quality Day 30+10 rollos de 250 hojas dobles a 189.90 pesos

resma de papel tamaño Quality Day 500 hojas a 99 pesos

sartén Home Basics 24 cm a 99 pesos