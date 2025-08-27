Soriana tendrá más ofertas de media semana hoy al 28 de agosto de 2025; consulta la lista de descuentos.
Con base en el folleto de media semana de Soriana ‘Los Frescos del Mandado’, publicado el martes 26 de agosto, las ofertas se centrarán en el departamento de frutas, verduras y carnes.
Además, es importante mencionar que las ofertas de Soriana media semana estarán limitadas a 5 piezas del mismo producto por persona.
Estas son las ofertas de Soriana media semana hoy al 28 de agosto 2025
El folleto de Soriana media semana ofrece diversas ofertas en frutas y verduras, cuyos productos seleccionados son los siguientes:
- sandía a 9.80 pesos el kilo
- plátano a 14.80 pesos el kilo
- cebolla blanca a 18.80 pesos el kilo
- zanahoria a 15.80 pesos el kilo
- pepino a 19.80 pesos el kilo
- lechuga romana a 23.80 pesos la pieza
- naranja a 27.80 pesos el kilo
- limón con y sin semilla a 27.80 pesos el kilo
- manzana red en bolsa a 27.80 pesos el kilo
- aguacate hass a 29.80 la malla.
- uva roja globo a 29.80 pesos el kilo
- chayote sin espinas a 32.80 pesos el kilo
- manzana golden en bolsa a 34.80 pesos el kilo
Por otra parte, en el departamento de carnes y pescados también encontrarás varios descuentos en estos productos:
- pierna de cerdo con hueso congelada a 69.90 pesos el kilo
- molida de res 80/20 a 98.90 pesos el kilo
- pierna y muslo corte americano congelado a 34.90 pesos el kilo
- pechuga de pollo con hueso congelada a 94.90 pesos el kilo
- filete de mojarra congelado a 107 pesos el kilo
- camarón chico sin cabeza a 198 pesos el kilo
Otras ofertas y descuentos en Soriana media semana hoy al 28 de agosto 2025
Además de las ofertas antes mencionadas, el folleto de Soriana media semana incluye otros artículos en promoción de hoy al 28 de agosto 2025; esta es la lista de descuentos:
- pan de muerto individual a 18 pesos
- pan de muerto individual con 6 piezas a 95 pesos
- rebanada de pizza + sabritas a 50 pesos
- cereal arándanos Kellogg’s 420 g a 72.90 pesos
- café liofilizado Valley Foods 180 g a 109.90 pesos
- durazno mitades en almíbar Valley Foods 820 g a 49.90 pesos
- yoghurt bebible 6 pack mix Yoplait 1.32 kg a 62 pesos
- papa corte delgado o recto Valley Foods 1 kg a 59 pesos
- alimento para perro Mainstray 20 kg a 599 pesos
- papel higiénico Quality Day 30+10 rollos de 250 hojas dobles a 189.90 pesos
- resma de papel tamaño Quality Day 500 hojas a 99 pesos
- sartén Home Basics 24 cm a 99 pesos