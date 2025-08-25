A partir de mañana 26 de agosto 2025 dará inicio el Martes y Miércoles del Campo Soriana, que semana a semana llega con las mejores ofertas en varios productos comestibles perecederos.

Como ya es costumbre, Soriana ofrece cada semana el Martes y Miércoles del Campo, con el fin de poner a precio especial artículos de las categorías de frutas y verduras, carnes y pescados.

Por ello desde el día de mañana 26 de agosto 2025 vas a poder encontrar una gran variedad de artículos perecederos en rebaja; te contamos cuáles son las mejores ofertas.

Ofertas Martes y Miércoles del Campo Soriana (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 26 de agosto 2025

Las ofertas del Martes y Miércoles del Campo de Soriana que habrá desde mañana 26 de agosto 2025, llegarán sin falta y como de costumbre para beneficio del bolsillo de las familias mexicanas.

No obstante, de momento no te podemos contar de ninguna de las rebajas y promociones que se activarán, debido a que tampoco se han dado a conocer ninguno de los beneficios que se activarán.

No obstante, como bien debes recordar, en cuanto se compartan los primeros adelantos de los precios especiales y ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 26 de agosto 2025, acá los encontrarás.

Encuentra ofertas en Soriana desde hoy

Antes del arranque de las ofertas del Martes y Miércoles del Campo Soriana 26 de agosto 2025, ya hay diversos precios especiales, rebajas y demás beneficios en las tiendas de todo el país:

Refresco Coca-Cola 3 litros a 45 pesos

Cerveza Tecate Light 12 pack latas 355 ml a 175 pesos con 50 centavos

Mayonesa McCormick con jugo de limón 887 gramos a 72 pesos

Pañal Huggies All Around etapa 4 con 40 piezas a 199 pesos

Cerveza Tecate Original 12 pack latas 355 ml a 175 pesos con 50 centavos

Aceite comestible Pure de canola 946 mililitros a 38 pesos

Mayonesa McCormick con jugo de limones 1.2 kilos a 138 pesos

Alimento para perro Campeón 20 kilos a 295 pesos

Blanqueador Cloralex El Rendidor 5.25 litros a 47 pesos con 50 centavos

Galletas Gamesa Marías 160 gramos a 13 pesos con 50 centavos

Suavitel ropa fresca en primavera suave 1.35 litros a 41 pesos

Mayonesa McCormick con jugo de limón 285 gramos a 48 pesos con 90 centavos

Leche condensada Nestlé La Lechera 387 gramos a 59 pesos con 90 centavos

Llanta Tornel Corsa 175/70 R13 a 875 pesos

Colchón Regio América Super Star matrimonial a 3 mil 285 pesos

Colchón Regio América Super Star matrimonial con base a 4 mil 80 pesos

Bebida láctea Lala 100 proteína light 1 litro a 37 pesos con 50 centavos

Galletas Gamesa Chokis 250 gramos a 42 pesos con 50 centavos

Chocolate en polvo Choco Milk original 400 gramos a 57 pesos con 50 centavos

Luces tipo tubería decorativas para superficies 5 metros a 265 pesos

Aditivo Delux de aceite 250 gramos a 75 pesos

Refresco Coca-Cola Zero sin azúcar 3 litros a 45 pesos

Shampoo Pantene Pro-V control caída 700 mililitros a 89 pesos