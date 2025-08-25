La cadena de supermercados que está presente en todo México, Bodega Aurrera y su tianguis de frutas y verduras, llega a las sucursales con sus mejores ofertas de hoy al 28 de agosto 2025.
En busca de apoyar a la economía de sus consumidores, el tianguis de frutas y verduras se mantiene durante varios días a nivel nacional en sucursales físicas como en la tienda en línea.
Cada semana Bodega Aurrera publica el folleto “Precio Bodega, el más bajo todos los días”, en el cual se encuentran todas las promociones disponibles por el tianguis de frutas y verduras.
Estas son las mejores ofertas de Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 28 de agosto de 2025
No obstante, hasta la publicación original de esta nota no se han dado a conocer ninguno de los beneficios que estarán disponibles en las cientos de sucursales que hay en todo el país.
Pero guarda la calma, pues en cuanto se compartan los primeros adelantos de los precios especiales, rebajas y promociones del Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras acá las encontrarás.
Encuentra más ofertas de Bodega Aurrera hoy
Cabe destacar que desde antes del tianguis de frutas y verduras hoy al 28 de agosto 2025, ya puedes encontrar una serie de ofertas en otros departamentos de Bodega Aurrera, como estos:
- Duo Julio 70 cristalino 700 mililitros a 799 pesos
- MacBook Air Apple modelo MGNL3L/A M1 8 GB RAM 256 GB SSD a 11 mil 699 pesos
- Consola Xbox Series S 512 GB Digital Bundle versión nacional verde a 7 mil 899 pesos
- Refrigerador dos puertas 11 pies black mate a 6 mil 999 pesos
- Refrigerador 11 pies black mate a 8 mil 690 pesos
- Nintendo Switch modelo OLED con Joy-Con blanco a 4 mil 932 pesos
- iPad novena generación 10.2 pulgadas 64 GB Wi-Fi gris espacial a 6 mil 798 pesos
- Llanta dirección Touring 195/65 R15 a 943 pesos
- Refrigerador dos puertas 11 pies plateado a 4 mil 990 pesos
- Whisky escocés Johnnie Walker Black Label 12 años 700 mililitros a 464 pesos
- Whisky escocés Dulse 12 años 700 mililitros a 252 pesos
- Llanta dirección Sport 215/60 R16 a mil 89 pesos
- Consola Xbox Series X 1 TB negra a 15 mil 748 pesos
- Alberca rígida Bestway Steel Pro rectangular 260 x 201 x 60 centímetros a mil 899 pesos
- Llanta Tornel RIN 13 175/70 R13 82T a 825 pesos
- Llanta Maxxis M-36+ 91V RIN 16 a mil 299 pesos
- Llanta Goodyear 225/45 R17 Eagle Sport a mil 899 pesos
- Llanta Goodyear 175/70 R13 82T a mil 99 pesos
- Llanta Bridgestone Ecopia EP422 Plus 195/65 R15 91H a mil 449 pesos
- Whisky Johnnie Walker Double Black blended scotch 750 mililitros a 929 pesos
- Whisky Johnnie Walker etiqueta roja blended scotch 750 mililitros a 629 pesos
- Tequila Don Julio reposado 750 mililitros a 899 pesos
- Tequila 1800 cristalino 750 mililitros a 999 pesos
- Tequila 2 Maridanos blanco 750 mililitros a 399 pesos
- Llanta Bridgestone Turanza ER300 215/60 R16 95H a mil 599 pesos
- Alberca inflable Bestway 7 pies por 26 pulgadas a 729 pesos