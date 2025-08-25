La cadena de supermercados que está presente en todo México, Bodega Aurrera y su tianguis de frutas y verduras, llega a las sucursales con sus mejores ofertas de hoy al 28 de agosto 2025.

En busca de apoyar a la economía de sus consumidores, el tianguis de frutas y verduras se mantiene durante varios días a nivel nacional en sucursales físicas como en la tienda en línea.

Cada semana Bodega Aurrera publica el folleto “Precio Bodega, el más bajo todos los días”, en el cual se encuentran todas las promociones disponibles por el tianguis de frutas y verduras.

Ofertas Bodega Aurrerá (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Estas son las mejores ofertas de Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras hoy al 28 de agosto de 2025

Bodega Aurrera sigue apoyando la economía de las familias mexicanas con las mejores ofertas del tianguis de frutas y verduras que estarán disponibles de hoy al 28 de agosto 2025.

No obstante, hasta la publicación original de esta nota no se han dado a conocer ninguno de los beneficios que estarán disponibles en las cientos de sucursales que hay en todo el país.

Pero guarda la calma, pues en cuanto se compartan los primeros adelantos de los precios especiales, rebajas y promociones del Bodega Aurrera tianguis de frutas y verduras acá las encontrarás.

Encuentra más ofertas de Bodega Aurrera hoy

Cabe destacar que desde antes del tianguis de frutas y verduras hoy al 28 de agosto 2025, ya puedes encontrar una serie de ofertas en otros departamentos de Bodega Aurrera, como estos:

Duo Julio 70 cristalino 700 mililitros a 799 pesos

MacBook Air Apple modelo MGNL3L/A M1 8 GB RAM 256 GB SSD a 11 mil 699 pesos

Consola Xbox Series S 512 GB Digital Bundle versión nacional verde a 7 mil 899 pesos

Refrigerador dos puertas 11 pies black mate a 6 mil 999 pesos

Refrigerador 11 pies black mate a 8 mil 690 pesos

Nintendo Switch modelo OLED con Joy-Con blanco a 4 mil 932 pesos

iPad novena generación 10.2 pulgadas 64 GB Wi-Fi gris espacial a 6 mil 798 pesos

Llanta dirección Touring 195/65 R15 a 943 pesos

Refrigerador dos puertas 11 pies plateado a 4 mil 990 pesos

Whisky escocés Johnnie Walker Black Label 12 años 700 mililitros a 464 pesos

Whisky escocés Dulse 12 años 700 mililitros a 252 pesos

Llanta dirección Sport 215/60 R16 a mil 89 pesos

Consola Xbox Series X 1 TB negra a 15 mil 748 pesos

Alberca rígida Bestway Steel Pro rectangular 260 x 201 x 60 centímetros a mil 899 pesos

Llanta Tornel RIN 13 175/70 R13 82T a 825 pesos

Llanta Maxxis M-36+ 91V RIN 16 a mil 299 pesos

Llanta Goodyear 225/45 R17 Eagle Sport a mil 899 pesos

Llanta Goodyear 175/70 R13 82T a mil 99 pesos

Llanta Bridgestone Ecopia EP422 Plus 195/65 R15 91H a mil 449 pesos

Whisky Johnnie Walker Double Black blended scotch 750 mililitros a 929 pesos

Whisky Johnnie Walker etiqueta roja blended scotch 750 mililitros a 629 pesos

Tequila Don Julio reposado 750 mililitros a 899 pesos

Tequila 1800 cristalino 750 mililitros a 999 pesos

Tequila 2 Maridanos blanco 750 mililitros a 399 pesos

Llanta Bridgestone Turanza ER300 215/60 R16 95H a mil 599 pesos

Alberca inflable Bestway 7 pies por 26 pulgadas a 729 pesos