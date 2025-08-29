Soriana reveló su folleto de ofertas y promociones que estarán disponibles de hoy al próximo 10 de septiembre de 2015 y donde además podrás obtener beneficios en tu tarjeta Soriana Ya; te decimos los mejores descuentos.

A partir de hoy y hasta el 10 de septiembre de 2025 podrás aprovechar las ofertas en una variedad de productos de la mejor calidad, disponibles en todas las sucursales Soriana Híper y Súper o en su tienda en línea.

¡No dejes pasar estas excelentes promociones! A continuación te mostramos los mejores descuentos y ofertas de Soriana en bebidas, alimentos, ropa y más, que estarán disponibles hasta el 10 de septiembre de 2025.

Ofertas de Soriana (Michelle rojas)

Soriana ofertas hoy al 10 de septiembre 2025: Los mejores descuentos de la tienda

Soriana reveló su folleto “En México, precios bajos se dice preciazazaso” y destacó que tiene más de 5 mil artículos en oferta en varios de sus departamentos; esta es la lista de descuentos:

20% de descuento en shampoo o acondicionador Vitacilina

20% de descuento en cepillos eléctricos y repuestos Oral-B

25% de descuento en productos de la marca Midea

25% de descuento en botellas Bacardí, José Cuervo, Conejos y Smirnoff

25% de descuento en biberones, mamilas, vasos y tazas de bebé

25% de descuento en muebles y entretenimiento para bebé

25% de descuento en conjuntos, calcetería y toda la ropa interior para bebé

30% de descuento en perfumería para bebé Huggies, The Honey Keeper y Fisher-Price

30% de descuento en colonias, cremas, gel y jabones Ricitos de oro

50% de descuento en el segundo producto de gel, hisopos o toallitas húmedas Bluey

50% de descuento en el segundo producto de máquinas y cartuchos Venus

50% de descuento en el segundo producto de cervezas tradicionales Cucapa, Rrey, Baja Brewing o Charro

50% de descuento en el segundo producto de todas las comidas congeladas veganas Impossible Foods y Fry’s

50% de descuento en el segundo producto de todos los tratamientos, serum, antimanchas y noche de Luminous 630

50% de descuento en el segundo producto de aguas micelares y cremas faciales Blends

70% de descuento en el segundo producto de toda la marca Corte inglés

70% de descuento en el segundo producto de todos los helados Kosher

Hasta 70% de descuento en ropa de verano para toda la familia

Ofertas de Soriana (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Soriana ofertas hoy al 10 de septiembre 2025: Más ofertas en otros departamentos

Soriana no solo tiene descuentos en ciertos artículos, sino también tiene otras promociones, ofertas 2x1y productos gratis; enlistamos para ti las mejores: