Soriana reveló su folleto de ofertas y promociones que estarán disponibles de hoy al próximo 10 de septiembre de 2015 y donde además podrás obtener beneficios en tu tarjeta Soriana Ya; te decimos los mejores descuentos.
A partir de hoy y hasta el 10 de septiembre de 2025 podrás aprovechar las ofertas en una variedad de productos de la mejor calidad, disponibles en todas las sucursales Soriana Híper y Súper o en su tienda en línea.
¡No dejes pasar estas excelentes promociones! A continuación te mostramos los mejores descuentos y ofertas de Soriana en bebidas, alimentos, ropa y más, que estarán disponibles hasta el 10 de septiembre de 2025.
Soriana ofertas hoy al 10 de septiembre 2025: Los mejores descuentos de la tienda
Soriana reveló su folleto “En México, precios bajos se dice preciazazaso” y destacó que tiene más de 5 mil artículos en oferta en varios de sus departamentos; esta es la lista de descuentos:
- 20% de descuento en shampoo o acondicionador Vitacilina
- 20% de descuento en cepillos eléctricos y repuestos Oral-B
- 25% de descuento en productos de la marca Midea
- 25% de descuento en botellas Bacardí, José Cuervo, Conejos y Smirnoff
- 25% de descuento en biberones, mamilas, vasos y tazas de bebé
- 25% de descuento en muebles y entretenimiento para bebé
- 25% de descuento en conjuntos, calcetería y toda la ropa interior para bebé
- 30% de descuento en perfumería para bebé Huggies, The Honey Keeper y Fisher-Price
- 30% de descuento en colonias, cremas, gel y jabones Ricitos de oro
- 50% de descuento en el segundo producto de gel, hisopos o toallitas húmedas Bluey
- 50% de descuento en el segundo producto de máquinas y cartuchos Venus
- 50% de descuento en el segundo producto de cervezas tradicionales Cucapa, Rrey, Baja Brewing o Charro
- 50% de descuento en el segundo producto de todas las comidas congeladas veganas Impossible Foods y Fry’s
- 50% de descuento en el segundo producto de todos los tratamientos, serum, antimanchas y noche de Luminous 630
- 50% de descuento en el segundo producto de aguas micelares y cremas faciales Blends
- 70% de descuento en el segundo producto de toda la marca Corte inglés
- 70% de descuento en el segundo producto de todos los helados Kosher
- Hasta 70% de descuento en ropa de verano para toda la familia
Soriana ofertas hoy al 10 de septiembre 2025: Más ofertas en otros departamentos
Soriana no solo tiene descuentos en ciertos artículos, sino también tiene otras promociones, ofertas 2x1y productos gratis; enlistamos para ti las mejores:
- Pan Blanco bimbo a 45.90 pesos
- Variedad de cereales individuales a 8.50 pesos
- Danonino 8 pack a 38.90 pesos
- Aceite 1-2-3 1 L a 39.90 pesos
- Pasta Barilla 200 g a 10.50 pesos
- Cereal Kellogg’s arándanos 420 g a 72.90 pesos
- Pan dulce Bimbo lunch escolar 12 piezas a 52.90 pesos
- Juego Único fresco naranja 960 ml a 43 pesos
- Sueros orales Electrolit 625 ml a 20 pesos
- Papel Pétalo 16 rollos a 68.90 peso
- Galletas clásicas Gamesa a 55.90 pesos
- Caja de Chocolatines, mamut o Florentinas a 2 x 70 pesos
- Desodorantes Axe caballero a 2 x 104 pesos
- Desodorantes Rexona dama a 2 x 104 pesos
- Tintes Koleston a 2 x 94 pesos
- Pastas instantáneas Valley Foods a 2 x 69.90 pesos
- Suavizantes Downy 2.8 L a 2 x 170 pesos
- Queso Philadelphia 2 x 59 pesos
- Papilla Gerber etapa 3 a 2 x 35.90 pesos
- Sal de Uvas a 2 x 69.90 pesos
- 4x3 Yoghurt Yoplait batido gtiego o skyr griego
- Compra una lata de atún Dolores y llévate gratis un atún Cupcan
- Compra 2 refrescos Coca Cola 3 L y llévate gratis unas papas Valley Foods 155 g
- Compra 2 frutas Sabritas o Doritos Dinamita y llévate gratis una pepsi, mirinda, Seven Up o Manzanita Sol de 2 L o 2.5 L