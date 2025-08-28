Acaban de darse a conocer las mejores ofertas que tendrá Bodega Aurrera a partir de hoy hasta el 16 de septiembre, por lo que en esta nota te damos los mejores descuentos en toda la tienda.
“Aquí Sí te Alcanza” es el nombre de este folleto de Bodega Aurrera, el cual traerá precios bajos en los pasillos de bebés, abarrotes, mascotas y mucho más, en el marco de las Fiestas Patrias.
Así que no lo esperes más y alístate para aprovechar los mejores descuentos en Bodega Aurrera, tanto en línea como en su tienda física.
Estos son las mejores ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025
Los precios más bajos los encontrarás en las mejores ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025. Aquí la lista completa:
- Detergente en Polvo ACE 756g: 30 pesos
- Azúcar Estándar 900g: 25 pesos
- Barritas 268g: 33 pesos
- Pan Bimbo 350g: 30 pesos
- Leche Aurrera 1.5: 25 pesos
- Galletas Marías: 40 pesos
- Papel de baño Premium Complete 32 rollos: 179 pesos
- Jabón Zest neutro: 65 pesos
- Marías Gamesa 432g: 40 pesos
- Bimbo Medias Noches 340g: 45 pesos
- Queso panela la Villita o Lala: 80 pesos
- Salchicha o jamón Chimex, Fud o San Rafael: 48 pesos
- Nescafé clasico o Decaf: 149 pesos
- Alpura Yoghurt 900g: 50 pesos
- Yoplait Yoghurt Griego 120g: 13 pesos
- Alpura Yoghurt Natural: 44 pesos
- Queso Oaxaca La Villita 400g: 97 pesos
- Nuggets de pechuga Bachoco: 79 pesos
- Salchicha, jamón o pechuga de pavo: 74 pesos
- Más Color 1L: 40 pesos
- Kleenex: 16 rollos: 126 pesos
- Bolsas Ziploc 50 piezas: 54 pesos
- Limpiador Multiusos Aurrerá 10 L: 110 pesos
- Persil 4.5 kg: 148 pesos
- Verduras o papas congeladas Great Value 500g: 40 pesos
- Rajas poblanas o granos de elote Great Value 500 g: 59 pesos
- 6 botellas de agua Great Value 1L: 28 pesos
- Papel higiénico premium Great Value 32 rollos: 179 pesos
Compra un producto y llévate otro:
- Shampoo Optims; 2x140 pesos
- Atún Dolores 140 g: 3x57 pesos:
- Sobres de comida Pedigree: 5x51 pesos
- Sobres de comida Phiskas: 5x51 pesos
- Jugo del Valle 1L: 2x46 pesos
- Ariel 800g: 2x69 pesos
- Downy Intese 2.8L: 2x174 pesos
Más ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025
Si te quedaste con ganas de más ofertas, aquí te damos otra lista de productos de Bodega Aurrera con descuentos desde hoy al 16 de septiembre de 2025:
Para bebés:
- Gerber etapa 2 113g: 3x40 pesos
- Gerber agua purificada 4L: 2x58 pesos
- Ricitos de Oro 250 ml: 76 pesos
- Nestum o Gerber: 2x105 pesos
- Enfagrow Premium 1.35 kg: 485 pesos
- Kleen Bebé Comodisec 40 pz: 2x300 pesos
- Kleen Bebé Movilastic 50 pz: 2x370 pesos
- Carriola gemelos Trendy Kids: 2 mil 519 pesos
En cuanto a higiene:
- Caprice 750 ml: 40 pesos
- Secret, Gillette u Old Spice: 2x100 pesos
- Neutro Balance, Speed Stick o Estefano: 2x100 pesos
- Pantene, Head and Shoulders o Herbal Essences: 2x125 pesos
- Fructis: 2x160 pesos
- Palmolive Naturals 4 barras: 2x115 pesos
- Zest 5 barras: 65 pesos
- Saba Buenas Noches 14 pz: 28 personas
- Naturella Nocturna 32 pz: 55 pesos
- Hinds 750 ml: 2x80 pesos
- Colgate anticaries 135 ml: 3x100 pesos
- Tinte Palette: 2x95 pesos
- Old Spice Timber: 2x100 pesos
- Palmolive Optims: 2x140 pesos