Acaban de darse a conocer las mejores ofertas que tendrá Bodega Aurrera a partir de hoy hasta el 16 de septiembre, por lo que en esta nota te damos los mejores descuentos en toda la tienda.

“Aquí Sí te Alcanza” es el nombre de este folleto de Bodega Aurrera, el cual traerá precios bajos en los pasillos de bebés, abarrotes, mascotas y mucho más, en el marco de las Fiestas Patrias.

Así que no lo esperes más y alístate para aprovechar los mejores descuentos en Bodega Aurrera, tanto en línea como en su tienda física.

Bodega Aurrera (Especial )

Estos son las mejores ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025

Los precios más bajos los encontrarás en las mejores ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025. Aquí la lista completa:

Detergente en Polvo ACE 756g: 30 pesos

Azúcar Estándar 900g: 25 pesos

Barritas 268g: 33 pesos

Pan Bimbo 350g: 30 pesos

Leche Aurrera 1.5: 25 pesos

Galletas Marías: 40 pesos

Papel de baño Premium Complete 32 rollos: 179 pesos

Jabón Zest neutro: 65 pesos

Marías Gamesa 432g: 40 pesos

Bimbo Medias Noches 340g: 45 pesos

Queso panela la Villita o Lala: 80 pesos

Salchicha o jamón Chimex, Fud o San Rafael: 48 pesos

Nescafé clasico o Decaf: 149 pesos

Alpura Yoghurt 900g: 50 pesos

Yoplait Yoghurt Griego 120g: 13 pesos

Alpura Yoghurt Natural: 44 pesos

Queso Oaxaca La Villita 400g: 97 pesos

Nuggets de pechuga Bachoco: 79 pesos

Salchicha, jamón o pechuga de pavo: 74 pesos

Más Color 1L: 40 pesos

Kleenex: 16 rollos: 126 pesos

Bolsas Ziploc 50 piezas: 54 pesos

Limpiador Multiusos Aurrerá 10 L: 110 pesos

Persil 4.5 kg: 148 pesos

Verduras o papas congeladas Great Value 500g: 40 pesos

Rajas poblanas o granos de elote Great Value 500 g: 59 pesos

6 botellas de agua Great Value 1L: 28 pesos

Papel higiénico premium Great Value 32 rollos: 179 pesos

Compra un producto y llévate otro:

Shampoo Optims; 2x140 pesos

Atún Dolores 140 g: 3x57 pesos:

Sobres de comida Pedigree: 5x51 pesos

Sobres de comida Phiskas: 5x51 pesos

Jugo del Valle 1L: 2x46 pesos

Ariel 800g: 2x69 pesos

Downy Intese 2.8L: 2x174 pesos

Más ofertas de Bodega Aurrera desde hoy al 16 de septiembre de 2025

Si te quedaste con ganas de más ofertas, aquí te damos otra lista de productos de Bodega Aurrera con descuentos desde hoy al 16 de septiembre de 2025:

Para bebés:

Gerber etapa 2 113g: 3x40 pesos

Gerber agua purificada 4L: 2x58 pesos

Ricitos de Oro 250 ml: 76 pesos

Nestum o Gerber: 2x105 pesos

Enfagrow Premium 1.35 kg: 485 pesos

Kleen Bebé Comodisec 40 pz: 2x300 pesos

Kleen Bebé Movilastic 50 pz: 2x370 pesos

Carriola gemelos Trendy Kids: 2 mil 519 pesos

En cuanto a higiene:

Caprice 750 ml: 40 pesos

Secret, Gillette u Old Spice: 2x100 pesos

Neutro Balance, Speed Stick o Estefano: 2x100 pesos

Pantene, Head and Shoulders o Herbal Essences: 2x125 pesos

Fructis: 2x160 pesos

Palmolive Naturals 4 barras: 2x115 pesos

Zest 5 barras: 65 pesos

Saba Buenas Noches 14 pz: 28 personas

Naturella Nocturna 32 pz: 55 pesos

Hinds 750 ml: 2x80 pesos

Colgate anticaries 135 ml: 3x100 pesos

Tinte Palette: 2x95 pesos

Old Spice Timber: 2x100 pesos

Palmolive Optims: 2x140 pesos