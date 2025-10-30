Aunque la posible venta de Warner Bros. está caliente dentro de la industria en Hollywood, todo indica que solo Paramount y Universal están realmente interesados en el estudio, pues recientemente Sony declaró que no está en la pelea.

Desde Japón el CEO de Sony, Hiroki Totoki declaró abiertamente que la compañía no está interesada en Warner Bros., dejando como su única productora a Sony Pictures.

Warner Bros. (Unsplash)

Sony no busca fusiones o adquisiciones fuertes como Warner Bros.

En una entrevista para Nikkei, se le cuestionó a Hiroki Totoki si Sony ha ofertado ya sea por las franquicias o la infraestructura de Warner Bros., a lo que el CEO respondió de manera negativa.

A diferencia de Paramount y Universal, Sony no tiene interés en fusiones o adquisiciones fuertes en Hollywood, centrándose en sus fortalezas que son el anime y los videojuegos en la actualidad.

En otras palabras, Sony apostará más a los lanzamientos fuertes de anime a nivel mundial, que le han dado muchos réditos en este 2025 con Demon Slayer y Chainsaw Man, recientemente.

Además de que ahora domina una gran parte del mercado de los videojuegos tras la salida de Xbox del mismo, que ahora se centrará en lanzar títulos multiplataforma.

Esto sin olvidar su acuerdo con Nintendo para desarrollar películas de The Legend of Zelda, con la primera actualmente en producción.

Sony Pictures (Sony)

Sony tampoco quiere la división de videojuegos de Warner Bros.

Muchos pensaban que Sony por lo menos estaría interesada en Warner Bros. Games para fortalecer los estudios de PlayStation, pero parece que ni siquiera eso les llama la atención.

Al negar cualquier interés por Warner Bros., Hiroki Totoki también cerró la puerta a una posible adquisición por parte de PlayStation para la división de juegos del estudio estadounidense.

Esto se debería a los recientes gastos que ha hecho Sony en sus exclusivos, que alcanzan hasta los 300 millones de dólares, sin olvidar todos los fracasos de sus juegos como servicio, el mejor ejemplo es Concord.

De momento, no les conviene tener otro estudio, que además depende directamente de las franquicias de Warner Bros.; es decir, necesita adquirir DC Comics y Mortal Kombat , además de la división de videojuegos.