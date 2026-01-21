Sony acaba de hacer un movimiento que nadie esperaba al vender la participación mayoritaria de su negocio de televisores a la marca china TCL.

Con este acuerdo, Sony se queda con el 49% del control de su división de televisores, mientras que TCL contará con el 51% del control efectivo de la misma.

Sony Bravia OLED 4K Ultra HD A8F (Sony)

Sony mantendrá el control de su marca de televisiones, aunque no estará a cargo de la producción

De acuerdo con un reportaje de Forbes, el acuerdo entre Sony y TCL implica la colaboración directa entre las dos empresas, cada una con un rol específico.

Sony mantendrá el control de la marca y dará la tecnología para armar los televisores, mientras que TCL se encargará del ensamblaje y el proveer los componentes.

En otras palabras, los televisores Sony Bravia y demás no desaparecerán, solo que ahora serán producidos por la compañía china.

Lo cual también implica que el precio de los mismos será más accesible para los consumidores, pues se apegarán al estándar de TCL.

Finalmente, las ganancias de la venta de televisores se repartirá entre las dos empresas, proporcionalmente a la participación que tengan en dicha división.

Sony BRAVIA OLED A1E (Sony)

¿Por qué Sony vendió parte de su división de televisores a TCL?

Aunque no se dan las razones en el reportaje, se sabe que la división de televisores de Sony atravesó por varios problemas desde hace años, de ahí su venta a TCL.

Desde inicios de la década de 2010, Sony perdió predominancia en el mercado de las televisiones frente a marcas coreanas y chinas como TCL.

Aunque se recuperó un poco posteriormente, dejó de ser la líder; a esto hay que sumar que Sony en realidad nunca fabricó como tal sus equipos.

Los panales, parte principal de las pantallas, eran comprados a Samsung y LG, de ahí el precio elevado de sus productos.

Con la venta y el acuerdo con TCL, Sony asegura una producción total sin la necesidad de terceros.