La crítica de ¡Claudia Sheinbaum a Elektra durante la mañanera del 6 de mayo de 2026 provocó una reacción inmediata de Ricardo Salinas Pliego.

“La equivocada referencia a Elektra en la mañanera de hoy es la típica jugada de distracción. No olvidemos que el verdadero tema es que NO QUIEREN ENTREGAR a Rocha Moya a EEUU, porque va a hablar y se lleva entre las patas a todos los ineptos, corruptos y mentirosos integrantes del NarcoEstado Moreno … ¿A poco no?”, citó. Ricardo Salinas Pliego, empresario y deudor del SAT

El empresario de 70 años acusó en redes sociales a la presidenta de usar a su empresa como distractor del escándalo que enfrenta Rubén Rocha Moya, a quien señaló como parte de una red de “corruptos y mentirosos” protegida por Morena.

Con este mensaje, Salinas Pliego intensificó la confrontación política y empresarial, colocando a Elektra en el centro del debate público.

Ricardo Salinas Pliego se lanza contra Claudia Sheinbaum (@RicardoBSalinas / X)

¿Qué dijo Sheinbaum sobre Elektra?

Este 6 de mayo durante su conferencia de prensa, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum criticó a Elektra por amenazar a clientes deudores.

El tema salió a relucir cuando Sheinbaum habló de la Financiera Nacional para el Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal (FNDL) misma que, desde su liquidación en mayo de 2023, ejecuta un proceso de cobranza.

Razón por la que se creará un programa que ofrecerá descuentos y condonaciones a productores con el objetivo de recuperar la cartera vencida y regularizar el historial en Buró de Crédito.

Tal tema recordó que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) llegó a amenazar a los deudores, practica que Sheinbaum asegura aún aplica Elektra.

“Se siguió con prácticas de amenazar… Por cierto hay empresas privadas que hacen eso, no sé si se les ocurre una… bueno ya no voy a decir... Elektra, hay otras, ¿a poco no? Así se usaba antes en el Infonavit, en la Financiera” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

En ese contexto, la presidenta defendió a los mexicanos asegurando que son buenos pagadores e incluso no se niegan a saldar las deudas, todo lo contrario.

“Las mexicanas y mexicanos somos buenos pagadores, el pueblo de México no dice tengo una deuda y quiero pagar, al revés la gente quiere pagar sus deudas” Claudia Sheinbaum. Presidenta de México

Por lo que bajo ese argumento culpó a las empresas de imponer intereses de hasta 50% y 100% sobre lo prestado.