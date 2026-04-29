La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acordó con empresarios gasolineros bajar el diésel a 27 pesos por litro.

En un encuentro clave sostenido en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum y representantes de la industria gasolinera continúan trabajando en estrategias para disminuir el costo de los combustibles ante su alza por conflictos internacionales.

Sheinbaum acuerda con gasolineros bajar diésel a 27 pesos por litro a partir de esta fecha

Enrique Félix Robelo, presidente de ONEXPO Nacional, dio a conocer que tras la reunión con Sheinbaum se logró acordar disminuir el precio del diésel hasta los 27 pesos por litro a partir del próximo 1 de mayo de 2026.

Esto luego de que en ciertos lugares del país, el litro de diésel y gasolina superara la barrera de los 30 pesos por litro.

Sheinbaum acuerda con gasolineros bajar el diésel a 27 pesos por litro (Captura)

La reducción tarifaria hasta el primer día de mayo permitirá que las estaciones de servicio desplacen primero los inventarios que compraron a costos superiores durante los últimos días.

Para la reducción de costos, el gobierno federal utilizará ajustes en la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y otros estímulos fiscales mediante la Secretaría de Hacienda.

Según explicó Félix Robelo, el sector empresarial ha mostrado disposición para colaborar en esta política social que busca proteger el bolsillo de los consumidores mexicanos.

Sheinbaum destaca acuerdos para bajar el diésel a 27 pesos por litro

A través de un video, la presidenta Sheinbaum destacó los acuerdos alcanzados y agradeció la disposición de los empresarios para lograr la reducción en el costo de combustibles.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo nacional, parte importante de esta decisión es gracias a la reducción en las comisiones que cobran los bancos, así como por el pago con vales.

Estos esfuerzos, destacó, hacen que “todos caminen juntos” por lograr el bienestar de la ciudadanía.