Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que revisará junto con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el alza en los precios del diésel, luego de que en algunas estaciones el combustible superara los 28 pesos por litro.

“Vamos a hacer toda la revisión del porqué de esta situación con el SAT y con todas las instituciones del Gobierno de México. Mañana me reúno con los gasolineros en la tarde, pero no tienen que estar poniendo el diésel en este nivel” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Durante la conferencia mañanera del pueblo de este lunes 20 de abril de 2026, Sheinbaum señaló que diversas gasolineras mantienen precios elevados en el diésel.

Además, reconoció que existen variaciones relacionadas con los costos del petróleo mexicano; sin embargo, indicó que el tema también ya es revisado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Sheinbaum asegura que no hay razón para subir el precio del diésel

La mandataria federal afirmó que no existe justificación para mantener aumentos en el diésel, debido a que el Gobierno federal otorga apoyos fiscales mediante una reducción al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Explicó que dicho mecanismo se aplica con base en una fórmula establecida desde hace varios años y que es un apoyo directo del Gobierno para evitar el alza de los precios en este sentido, por lo que acusó que algunos establecimientos elevan el precio pese a que el subsidio se mantiene vigente.

“No hay razón de ser para el precio que están poniendo en el diésel muchas gasolineras. Se está dando un apoyo de disminución del IEPS, basado en una fórmula que se estableció desde hace tiempo; es decir, se están destinando recursos públicos para subsidiar el diésel y, sin embargo, muchos gasolineros están poniendo el precio muy alto” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Asimismo, adelantó que sostendrá una reunión con representantes del sector gasolinero el próximo martes 21 de abril de 2026, aunque no dio detalles de la misma por ahora.

Sheinbaum pide a consumidores buscar gasolineras con precios accesibles

Durante su mensaje, Sheinbaum también llamó a los consumidores a comparar precios y cargar diésel en estaciones que ofrezcan costos accesibles dentro del margen legal.

“Decirle a los consumidores que carguen diésel donde hay precios accesibles y que está dentro del margen”, expresó la mandataria desde su conferencia mañanera.

Finalmente, la presidenta Sheinbaum subrayó que los aumentos excesivos impactan directamente en el transporte de mercancías y, en consecuencia, en la economía nacional.