Shein se encuentra en el centro de la polémica debido a que se descubrió que en una campaña que difundió para promocionar ropa, utilizó una imagen de Luigi Mangione hecha con IA.

Se trata de una publicación que se compartió en redes sociales, en la que se observa a un modelo masculino promocionando una camisa blanca con estampados y de manga corta.

Sin embargo, los mismo internautas reconocieron que la fotografía difundida por Shein, se trata de una imagen de Luigi Mangione hecha con IA y acá te contamos los detalles del caso.

Luigi Mangione (AP )

Descubren que Shein usó imagen de Luigi Mangione hecha con IA

Una imagen generada por IA con el rostro de Luigi Mangione, apareció en el catálogo digital de Shein haciendo promoción de una camisa floral de poliéster con precio de 11.69 dólares.

Usuarios en redes identificaron el parecido con Luigi Mangione, el informático acusado del asesinato del CEO de UnitedHealthcare, y señalaron que la imagen parecía haber sido creada mediante IA.

Tras ello, la imagen fue analizada por herramientas de reconocimiento facial como BBC Verify y se confirmó una coincidencia casi exacta entre el modelo digital y el rostro de Luigi Mangione.

En medio de la polémica y tras la denuncia pública, Shein retiró la imagen y emitió un comunicado en el que se deslindó de los hechos al afirmar que el la responsabilidad de la foto de un proveedor externo.

Asimismo, la empresa aseguró que no hubo intención de usar el rostro de Luigi Mangione y garantizó que reforzará sus protocolos internos para revisar imágenes generadas por inteligencia artificial.

¿Shein incurrió en un delito al usar la imagen de Luigi Mangione hecha con IA?

La polémica que se desató por el uso de la imagen de Luigi Mangione hecha con IA, ha generado diversos cuestionamientos sobre las implicaciones del caso en el terreno de lo ético y en lo legal.

Al respecto, especialistas en el tema jurídico han advertido que el utilizar el rostro del presunto asesino de Brian Thompson, podría tratarse de un delito, pues se indica que habrían varias ilegalidades:

Violación del derecho a la imagen, debido a que si bien la imagen fue generada por IA, si el rostro es reconocible como el de Luigi Mangione y podría considerarse una apropiación indebida de su identidad visual

Difamación o daño reputacional, pues el usar la imagen de una persona acusada de asesinato en una campaña comercial, puede interpretarse como explotación de su situación legal, aun cuando no se hace mención de su nombre

Derecho a la privacidad, toda vez que Luigi Mangione está detenido y en espera de juicio y el usar su imagen sin consentimiento, podría abrir un caso de violación a su derecho a la privacidad, especialmente si se asocia con fines lucrativos

Publicidad engañosa o negligente, ya que si el público percibe que Shein está capitalizando la notoriedad de Luigi Mangione, es posible que se apliquen sanciones por prácticas publicitarias irresponsables, aunque la empresa ya aseguró que se trató de un error de un proveedor

De momento no se ha abierto ningún proceso legal contra la plataforma, no obstante, el caso podría abrir un precedente jurídico sobre los límites legales y éticos del uso de IA en publicidad.