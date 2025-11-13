La Unión Europea dio a conocer que aplicará aranceles a compras de Shein y Temu, por lo que debes saber cómo afectará esta medida a tu carrito en ambas plataformas.

La decisión fue tomada durante la reunión mensual de los Veintisiete ministros de Economía en Bruselas, donde se concluyó que Shein y Temu infringieron en prácticas comerciales desleales.

En ese contexto, los Veintisiete han acordado adelantar la aplicación de aranceles para 2026, lo que afectará principalmente a los envíos de un valor inferior a 150 euros.

Unión Europea alerta a clientes que compran en Temu (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Shein y Temu ahora pagarán aranceles en paquetes enviado a la Unión Europea

De acuerdo con Stephanie Lose, ministra de Economía de Dinamarca, la imposición de aranceles será impuesta a los envíos de un valor inferior a 150 euros, medida que estaba prevista para 2028.

Aunque varias empresas de terceros países resultarán afectadas, la medida impactará principalmente a las plataformas chinas como Shein o Temu.

Según datos de la Comisión, en 2024, la Unión Europea recibió 4 mil 600 millones de envíos desde China, lo que representa casi 12 millones de paquetes diarios que no pagaron impuestos.

La compra en masa a Shein o Temu ha impactado en las industrias locales de Europa, que no solo tienen que pagar impuestos, sino que además han visto disminuciones en sus ventas por los precios bajos que ofrece China.