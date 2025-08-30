Se reveló que WhatsApp adaptará tus mensajes con ayuda de la inteligencia artificial.

La aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp incorporó una nueva herramienta que busca hacer más efectiva la comunicación entre usuarios.

La función de WhatsApp que adaptará tus mensajes con inteligencia artificial

“Writing Help” (Ayuda para la Escritura) es la nueva función de WhatsApp con la que el tus mensajes se adaptarán al contexto de tu conversación.

La herramienta usa la inteligencia artificial para sugerirle al usuario sobre el estilo de los mensajes que está a punto de enviar:

Profesional

Divertido

De apoyo

Writing Help de WhatsApp (Especial)

De acuerdo con WhatsApp, Writing Help es impulsada por Procesamiento Privado con la intención de mantener los mensajes encriptados.

Meta AI aprovecha esa tecnología para generar una respuesta al usuario sin que Meta o WhatsApp lean el mensaje o las recomendaciones que hace.

El objetivo de WhatsApp es privilegiar la seguridad de su comunidad, incluso con herramientas como Ayuda para la Escritura.

Así como Resúmenes de mensajes, que también funciona con la inteligencia artificial en la app de mensajería instantánea WhatsApp.

WhatsApp (Unsplash)

¿Cómo activar la función de WhatsApp que adaptará tus mensajes con inteligencia artificial?

Si te interesa usar la función de WhatsApp que adaptará tus mensajes con ayuda de la inteligencia artificial, te contamos cómo activarla.

Abre la app de WhatsApp en tu celular

Selecciona un chat individual o grupal al que quieras enviarle un mensaje

Redacta el mensaje que mandarás

Toca en el ícono de lápiz que aparece junto al menú de stickers y emojis

Selecciona la sugerencia que creas se adapta al tono de conversación o sigue editando

Una vez que tengas tu mensaje perfecto, envíalo

Ahora bien, toma en cuenta que, de momento, Writing Help de WhatsApp se implementará primero en inglés en Estados Unidos y otros países.

WhatsApp indica que a finales de 2025 se desplegará a otros idiomas y regiones, por lo que habrá que esperar unos meses para que llegue a México.