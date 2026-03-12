Suzette Quintanilla demandó a Shein por el uso no autorizado de la imagen de su hermana Selena en una línea de ropa que ha estado a la venta a través de su sitio web.

De acuerdo con documentos obtenidos por TMZ, Suzette señala que Shein no solicitó permiso a la familia ni a su compañía musical Q-Productions.

Y es que, como se sabe, el sello discográfico fundado por Abraham Quintanilla −padre de la fallecida cantante− posee y controla la imagen de Selena, un aspecto con el que suelen ser muy cuidadosos.

En la demanda, Suzette Quintanilla solicita a un juez que ponga un alto a la compañía, así como un reclamo de todas las ganancias generadas por la línea de ropa de Selena en Shein.

Selena Quintanilla, cantante. (@selenalaleyenda)

Shein ignoró petición de la familia Quintanilla para retirar imagen de Selena

Según los documentos judiciales, fue el 1 de agosto de 2025 la primera vez que se envió una carta de cese y desistimiento a Shein.

Sin embargo, la compañía habría ignorado la solicitud de Q-Productions y de la familia Quintanilla, siguiendo con la venta de productos con el rostro de Selena.

En la página de Shein es posible encontrar más de diez modelos diferentes de playeras con estampados de Selena.

Los costos de las prendas rondan entre los 100 y los 150 pesos mexicanos.

La ropa de Selena no ha dejado de estar a la venta en la plataforma, por lo que solo es cuestión de tiempo para conocer el rumbo de la demanda y sus consecuencias.