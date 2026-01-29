Falso agente del FBI quiso liberar a Luigi Mangione; el sujeto fue identificado como Mark Anderson y fue detenido en el Centro Metropolitano de Brooklyn.

Los hechos se registraron la noche del miércoles 28 de enero, cuando el falso agente del FBI aseguró tener una orden judicial para liberar a Luigi Mangione.

Falso agente del FBI quiso liberar a Luigi Mangione de una prisión de Nueva York

Mark Anderson -de 35 años de edad- acudió al centro de detención donde ese encuentra Luigi Mangione y cuando solicitaron ver sus identificaciones, él mostró una licencia de Minnesota.

El falso agente del FBI aseguró tener una orden para liberar a Luigi Mangione, quien está acusado de asesinar a Brian Thompston, CEO de UnitedHealthcare.

El sujeto afirmó que tenía documentos formados por un juez para autorizar la liberación de “un recluso”.

La denuncia contra Mark Anderson no especifica el nombre del recluso al que quería liberar, pero trascendió que se refería a Luigi Mangione.

Mark Anderson es originario de Minnesota y viajó a Nueva York para trabajar; no han revelado los motivos por los que quería “liberar” a Luigi Mangione.

Recordemos que Luigi Mangione, de 27 años de edad, está en una prisión federal en Brooklyn desde 2024 tras asesinar a Brian Thompson.

Querían “liberar” a Luigi Mangione a días de su audiencia

El viernes 30 de enero se realizará una audiencia para determinar la situación jurídica de Luigi Mangione.

Una juez determinará si se desestiman los cargos de: acoso interestatal y asesinato con arma de fuego.

Estos cargos llevarían a Luigi Mangione a enfrentar la pena de muerte, por lo que su defensa presentó una moción y argumentos orales para desestimarlos.

Luigi Mangione enfrenta dos casos, uno federal y otro estatal; uno de los juicios contra el acusado podría iniciar en julio.