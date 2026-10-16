Se abrirán más vuelos desde el AIFA y AICM hacia Estados Unidos tras levantarse las restricciones

Estados Unidos revocó las restricciones que impedían a aerolíneas mexicanas abrir nuevos vuelos desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

La decisión fue tomada por el Departamento de Transporte (DOT) y tiene efecto inmediato, por lo que se abre nuevamente la posibilidad de establecer nuevas rutas y aumentar las frecuencias aéreas entre ambos países.

AIFA y AICM podrán ampliar sus vuelos hacia Estados Unidos tras revocación de restricciones

El gobierno de México informó que se revocaron las restricciones al AIFA y AICM contempladas en la Orden 213-2, que restringe operaciones existentes, propuestas y futuras de las aerolíneas mexicanas.

A través de un comunicado, se dijo que la revocación de las restricciones es resultado del diálogo y la cooperación técnica entre México y Estados Unidos, proceso que se fortaleció desde mayo 2026.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (Galo Cañas Rodríguez)

Desde la firma del Memorándum de Consultas, México habría avanzado en el cumplimiento de los compromisos acordados en materia de aviación, lo que contribuyó a la determinación anunciada por el DOT.

El gobierno mexicano señaló que esta decisión refleja la voluntad de ambas naciones de iniciar una nueva etapa en su relación aérea, sustentada en el diálogo, el respeto a la soberanía y la cooperación institucional.

Aunque la decisión permite avanzar hacia la apertura de nuevas rutas y frecuencias desde el AIFA y el AICM, el anuncio no especifica cuáles serán los nuevos destinos ni las fechas en que comenzarían a operar los vuelos.

Aeroméxico celebra cese de restricciones de Estados Unidos para el AIFA y AICM

Aeroméxico celebró la decisión del DOT de revocar las restricciones que afectaban los vuelos entre México y Estados Unidos, ya que permitirá evaluar la apertura de nuevas rutas e incrementos de frecuencias desde el AIFA y AICM.

Se abrirán más vuelos desde el AIFA y AICM hacia Estados Unidos tras levantarse las restricciones (Aeroméxico)

La aerolínea manifestó su respaldo a la decisión de las autoridades estadounidenses y reconoció los esfuerzos de los gobiernos de México y Estados Unidos para fortalecer la relación bilateral en materia de aviación.

Asimismo, expresó su agradecimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por su liderazgo y participación durante las negociaciones.