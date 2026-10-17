Mediante un comunicado emitido este 16 de octubre, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) celebró los nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo.

La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) reconoce las gestiones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los esfuerzos del Gobierno de México que contribuyeron a la determinación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de levantar las restricciones impuestas a las aerolíneas mexicanas mediante la Orden 2025-10-13 para operar servicios entre el Valle de México y Estados Unidos, lo que representa un avance para la conectividad aérea entre ambos países. Canaero

El organismo reconoció la labor institucional del SICT, SRE y el gobierno de México su contribución para que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) levantara las restricciones que se impusieron en la Orden 2025-10-13 a aerolíneas de nuestro país.

Celebra Canaero nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo

En su mensaje público, la Canaero destacó los nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos como parte importante para preservar una “relación bilateral sólida” entre ambas naciones.

Este la importancia del diálogo y la coordinación entre las autoridades de ambos países para atender los desafíos regulatorios y preservar una relación bilateral sólida. Canaero

Canaero celebra nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo (@CANAEROMX)

De igual forma, la Canaero puntualizó que el acuerdo representa “un paso relevante para brindar mayor certidumbre a la industria”, pues permite “avanzar con acciones que favorezcan” tanto los servicios de pasajeros y carga como el turismo, el comercio y la integración económica.

La Canaero también puntualizó que es prioritario continuar impulsando condiciones que permitan aprovechar el potencial del mercado entre México y los Estados Unidos.

Al final de su comunicado, el organismo reiteró su disposición para colaborar con “autoridades y actores de la industria en favor de una aviación segura, eficiente, competitiva y sostenible”.

Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) (Galo Cañas Rodríguez)

El mensaje de la Canaero se da luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocara hoy de forma inmediata las restricciones que impuso en 2025 a las aerolíneas en respuesta al incumplimiento de México.

Con ello, se puso fin a la limitante que impedía a las aerolíneas mexicanas expandir vuelos de pasajeros y carga hacia Estados Unidos desde: