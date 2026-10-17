Canaero celebra nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo

Mediante un comunicado emitido este 16 de octubre, la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero) celebró los nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo.
La Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO) reconoce las gestiones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y los esfuerzos del Gobierno de México que contribuyeron a la determinación del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) de levantar las restricciones impuestas a las aerolíneas mexicanas mediante la Orden 2025-10-13 para operar servicios entre el Valle de México y Estados Unidos, lo que representa un avance para la conectividad aérea entre ambos países.Canaero
El organismo reconoció la labor institucional del SICT, SRE y el gobierno de México su contribución para que el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) levantara las restricciones que se impusieron en la Orden 2025-10-13 a aerolíneas de nuestro país.
Celebra Canaero nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos para el sector aéreo
En su mensaje público, la Canaero destacó los nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos como parte importante para preservar una “relación bilateral sólida” entre ambas naciones.
Este la importancia del diálogo y la coordinación entre las autoridades de ambos países para atender los desafíos regulatorios y preservar una relación bilateral sólida.Canaero
De igual forma, la Canaero puntualizó que el acuerdo representa “un paso relevante para brindar mayor certidumbre a la industria”, pues permite “avanzar con acciones que favorezcan” tanto los servicios de pasajeros y carga como el turismo, el comercio y la integración económica.
La Canaero también puntualizó que es prioritario continuar impulsando condiciones que permitan aprovechar el potencial del mercado entre México y los Estados Unidos.
Al final de su comunicado, el organismo reiteró su disposición para colaborar con “autoridades y actores de la industria en favor de una aviación segura, eficiente, competitiva y sostenible”.
El mensaje de la Canaero se da luego de que el Departamento de Transporte de Estados Unidos revocara hoy de forma inmediata las restricciones que impuso en 2025 a las aerolíneas en respuesta al incumplimiento de México.
Con ello, se puso fin a la limitante que impedía a las aerolíneas mexicanas expandir vuelos de pasajeros y carga hacia Estados Unidos desde:
- Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA)
- Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM)