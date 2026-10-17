Aeroméxico celebró la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) de revocar las restricciones de vuelo, impuestas desde el 28 de octubre de 2025.

La medida formaba parte de la Orden 213-2 del DOT, mediante la cual se limitaron vuelos de aerolíneas mexicanas a Estados Unidos por el incumplimiento del acuerdo de transporte aéreo de 2015.

Aeroméxico reconoce revocación de medidas que limitaban vuelos entre México y Estados Unidos

Este viernes 16 de octubre, Estados Unidos anunció el fin de las restricciones de vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estados unidos levanta restricciones de vuelo a aerolíneas mexicanas (@SICTmx)

En octubre de 2025, Estados Unidos acusó a México de implementar políticas anticompetitivas al reducir los slots del AICM, así como por el traslado obligatorio de la carga aérea hacia el AIFA.

México justificó los cambios por razones de saturación y eficiencia operativa, pero Estados Unidos alegó que el cambio generó costos adicionales y dificultades logísticas para sus empresas.

Ante este panorama, el DOT canceló 13 rutas de vuelos de pasajeros y carga operadas por aerolíneas mexicanas, restricción que se mantuvo hasta este viernes 16 de octubre.

Tras diálogo entre ambos gobiernos, se alcanzó levantar las restricciones de manera inmediata, hecho que celebró Aeroméxico, pues estas impedían ampliar los servicios aéreos hacia Estados Unidos.

Con su revocación, Aeroméxico podrá analizar oportunidades para incorporar más vuelos regulares y aumentar frecuencias, siempre que cumpla con los requisitos regulatorios aplicables.

La compañía agradeció a los gobiernos de México y Estados Unidos por sus esfuerzos para fortalecer la relación aérea, así como a las dependencias involucradas en el proceso.