Tras la notificación del Departamento de Transporte de los Estados Unidos (DOT) sobre la revocación de las restricciones operativas, VIVA lanzó un comunicado reconociendo autoridades de México.

VIVA mencionó que se prepara para reactivar sus planes de crecimiento comercial en el mercado de Estados Unidos, tras el fin de restricciones gracias a la ayuda de las gestiones de México.

VIVA celebra el fin de restricciones aéreas de Estados Unidos

A través de un comunicado, VIVA celebró la decisión del DOT de retirar las limitaciones que obstaculizaban el desarrollo de nuevos servicios aéreos entre México y Estados Unidos.

Comunicado VIVA (VIVA)

VIVA agradeció las gestiones y el acompañamiento de la SICT, la SRE y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) para terminar con las mencionadas restricciones.

El conflicto, surgió en octubre de 2025, cuando la autoridad de Estados Unidos congeló itinerarios proyectados argumentando afectaciones a la competencia por la reducción de vuelos de carga en el AICM.

Lo cual derivó en la prohibición de abrir nuevas rutas y horarios hacia Estados Unidos de las empresas mexicanas, VIVA y Aeroméxico, tanto del AICM como del AIFA.

La revocación se logró gracias al cumplimiento de los compromisos bilaterales asumidos en el Memorándum de Consultas de mayo de 2026.

La resolución fue anunciada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tras dar por concluidas las mesas de diálogo técnico.

VIVA ya analiza el mercado y nuevas rutas a Estados Unidos

Luego de la notificación de la autoridad de Estados Unidos, VIVA confirmó que iniciará de inmediato los análisis de mercado correspondientes para definir nuevas conexiones internacionales.

VIVA evaluará minuciosamente los destinos, las frecuencias y la capacidad de cada terminal para implementar rutas sostenibles.

Esta reactivación del operador de bajo costo respalda lo señalado por la Cámara Nacional de Aerotransportes (CANAERO), acerca de la relación comercial entre los dos países.

Pues calificó el retiro de restricciones como una medida fundamental para impulsar la integración económica regional, el comercio de mercancías y el dinamismo turístico entre México y Estados Unidos.