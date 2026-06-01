La Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México (ASSA) logró acuerdos salariales y contractuales con Aeroméxico, por lo que quedó descartada la huelga programada para el 1 de junio de 2026.

Tras semanas de negociaciones entre la representación sindical, la aerolínea y autoridades laborales, ambas partes alcanzaron un acuerdo que fue aprobado por la mayoría de la asamblea de la ASSA.

Con ello, Aeroméxico continuará operando con normalidad.

¿Cuál fue el acuerdo entre ASSA y Aeroméxico para evitar la huelga?

El acuerdo final contempla diversos beneficios salariales y contractuales para las y los sobrecargos, entre los que destacan:

Incremento salarial general de 4.16%

Ajuste de 4% en viáticos para ciertos destinos

Extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación para el Contrato A

Creación de un nuevo quinquenio para sobrecargos del Contrato B

Mejoras en distintos conceptos contractuales para reducir gradualmente la brecha entre ambos esquemas de contratación

Revisión bianual que garantiza para 2027 un aumento salarial equivalente a la inflación más 0.5%

Además, el acuerdo contempla una cláusula relacionada con la inflación. Las partes acordaron que, en caso de que este indicador económico alcance o supere el 6%, se deberá renegociar el porcentaje salarial pactado.

ASSA permanecerá en sesión permanente tras acuerdo con Aeroméxico

Luego de concretar el acuerdo, la asamblea de la ASSA informó que permanecerá en sesión permanente para continuar con el procedimiento establecido en la legislación laboral vigente.

El sindicato también detalló que, una vez definidas las fechas correspondientes y socializado el proyecto de revisión contractual, la propuesta será sometida a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de todas y todos los trabajadores.

El acuerdo fue encabezado por el secretario general de la ASSA, Rafael Munguía Almeida, junto con el Comité Ejecutivo y la participación de las y los sobrecargos durante las asambleas realizadas a lo largo del proceso de negociación.