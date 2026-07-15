La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió avalar el reconocimiento de paternidad aún tras la muerte del presunto padre, siempre que existan pruebas genéticas que acrediten el vínculo.

A pesar del intenso debate, la SCJN no obtuvo la mayoría calificada para establecer como criterio obligatorio que este reconocimiento permita reclamar herencias de los padres muertos sin importar el tiempo transcurrido

Padre e hijo (Andrik Langfield / Unsplash)

SCJN concluye que reconocimiento a la paternidad es imprescriptible

En la sesión del 14 de julio, la SCJN determinó que el derecho a conocer el origen biológico es imprescriptible, por lo que una persona puede solicitar el reconocimiento de paternidad incluso después de la muerte del presunto padre

El caso resuelto es el de un hombre de 61 años, en Jalisco, que buscaba el reconocimiento de la paternidad de su supuesto padre biológico, quien antes de fallecer en 2019 le había prometido una herencia.

Durante el juicio, una prueba de ADN realizada con el hermano del presunto padre arrojó una probabilidad de parentesco de 99.99%, lo que confirmó el linaje del hombre demandante.

Aunque en 2021 las autoridades de Jalisco le negaron el reconocimiento, finalmente la SCJN concluyó que su derecho a la identidad comprende también el derecho a conocer el origen biológico.

Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

Reconocimiento de paternidad no generará cambios en las herencias

Aunque la SCJN reconoció que el derecho al origen biológico no prescribe, no aprobó el criterio que permitiría reclamar herencias sin importar cuántos años hayan pasado

Sobre esto, el ministro presidente Hugo Aguilar advirtió que esa interpretación podría afectar la certeza jurídica de herencias concluidas hace décadas, al obligar a reponer procedimientos ya cerrados.

La ministra María Estela Ríos respaldó el proyecto y señaló que en estos casos existe también un interés económico: “Si lo están reclamando… es para tener acceso a los bienes del presunto padre”.