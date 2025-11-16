Como sucede cada año, Profeco ha recibido una gran cantidad de quejas por El Buen Fin 2025, destacando artículos como ropa, calzado y pantallas, donde compradores han reportado varias irregularidades.

Profeco ha atendido más de 8 mil asesorías por El Buen Fin 2025, donde se han monitoreado más de 20 mil productos para que no hayan abusos al consumidor.

El Buen Fin 2025 (MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM / Moisés Pablo Nava)

¿Cuáles son las quejas ante Profeco por El Buen Fin 2025?

De acuerdo con Profeco, en total se han recibido 8 mil 625 asesorías por El Buen Fin 2025, las cuales se han atendido en la dependencia; principalmente en los siguientes rubros:

Incumplimiento de promoción (23)

Incumplimiento de oferta (14)

Negativa a la entrega (10)

Negativa a cambio de producto adquirido (6)

Cobro indebido (4)

Negativa a cancelación de compra (4)

Entrega de producto dañado (3)

Cancelación de compra (3)

El resto de asesorías por El Buen Fin 2025 se dan en relación a los derechos del consumidor, así como los trámites que realiza la dependencia.

De todas las inconformidades, los productos que presentan más quejas son:

Ropa y calzado (17)

Pantallas (12)

Electrodomésticos (11)

Alimentos y bebidas (10)

Motocicletas (8)

Ropa-accesorios (7)

Celulares (5)

Asimismo, a través de los módulos colocados se han recibido 103 inconformidades.

De las cuales se han conciliado 98, una está en trámite y otra no se logró conciliar; dos no presentan datos suficientes para atención y una más no es competencia de la institución.

El Buen Fin (Crisanta Espinosa Aguilar)

La CDMX encabeza las quejas por El Buen Fin 2025

Profeco señala que la Ciudad de México encabeza las quejas por El Buen Fin 2025 con 25, seguida de los siguientes Estados:

Estado de México (13)

Hidalgo (5)

Michoacán (5)

Tamaulipas (5)

Jalisco (4)

Querétaro (4)

Coahuila (4)

Veracruz (4)

Guerrero (3)

Derivado de todas estas quejas de El Buen Fin 2025, Profeco anunció que se han recuperado 484 mil 366.20 pesos como monto a favor de los consumidores.

Además, como parte de estas quejas por El Buen Fin 2025, se han colocado un total de 37 mil 72 preciadores, mil 379 decálogos con los derechos los consumidores.

También se han realizado 271 vigilancias y monitoreado 20 mil 065 productos.