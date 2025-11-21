El Black Friday 2025 se encuentra cada vez más cerca, por lo que aquí te compartimos cuáles serán las fechas en México y la lista de tiendas que serán parte de este evento.
Así que si tú aprovecharás el Black Friday 2025 para comprar los regalos de Navidad o ese producto que tanto estás buscando, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas las ofertas.
Black Friday 2025: Fecha en México
El Black Friday 2025 en México tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre de 2025; es decir, el mismo día que se celebra en Estados Unidos.
De esta manera, los compradores podrán aprovechar las ofertas de ese día y adquirir productos que no consiguieron durante El Buen Fin.
Cabe señalar que el Black Friday se lleva a cabo en esta fecha, al ser el día siguiente del Día de Acción de Gracias (Thanksgiving en inglés), celebrado el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos.
Black Friday 2025: las tiendas que participan en México
El Black Friday 2025 también llegará a México, por lo que diversas tiendas tendrán ofertas para los clientes, las cuales estarán disponibles en línea y en sucursales físicas.
Algunas de las tiendas que participarán del Black Friday 2025 en México con importantes descuentos son:
- Adidas
- Nike
- Puma
- Amazon
- Mercado Libre
- Liverpool
- Sears
- Coppel
- Grupo Walmart
- Soriana
- Suburbia
- Ali Express
- Shein
- Temu
Hasta el momento, el listado incluye tiendas que han confirmado su participación en el Black Friday 2025 en México, aunque otros comercios podrían sumarse a esta fecha de descuentos.