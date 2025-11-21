El Black Friday 2025 se encuentra cada vez más cerca, por lo que aquí te compartimos cuáles serán las fechas en México y la lista de tiendas que serán parte de este evento.

Así que si tú aprovecharás el Black Friday 2025 para comprar los regalos de Navidad o ese producto que tanto estás buscando, a continuación te decimos todo lo que necesitas saber para que no te pierdas las ofertas.

Black Friday 2025: Fecha en México

El Black Friday 2025 en México tendrá lugar el próximo viernes 28 de noviembre de 2025; es decir, el mismo día que se celebra en Estados Unidos.

De esta manera, los compradores podrán aprovechar las ofertas de ese día y adquirir productos que no consiguieron durante El Buen Fin.

Cabe señalar que el Black Friday se lleva a cabo en esta fecha, al ser el día siguiente del Día de Acción de Gracias ( Thanksgiving en inglés), celebrado el cuarto jueves de noviembre en Estados Unidos.

Black Friday 2025 en México (PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP)

Black Friday 2025: las tiendas que participan en México

El Black Friday 2025 también llegará a México, por lo que diversas tiendas tendrán ofertas para los clientes, las cuales estarán disponibles en línea y en sucursales físicas.

Algunas de las tiendas que participarán del Black Friday 2025 en México con importantes descuentos son:

Adidas

Nike

Puma

Amazon

Mercado Libre

Liverpool

Sears

Coppel

Grupo Walmart

Soriana

Suburbia

Ali Express

Shein

Temu

Hasta el momento, el listado incluye tiendas que han confirmado su participación en el Black Friday 2025 en México, aunque otros comercios podrían sumarse a esta fecha de descuentos.