Durante la conferencia de prensa del gobierno de Claudia Sheinbaum, se exhibieron a las tiendas de Elektra, Chedraui y Coppel por malas prácticas durante El Buen Fin 2025.
Profeco revela los monitoreos que hizo en El Buen Fin 2025; Elektra, Chedraui y Coppel realizaron malas prácticas
Este lunes 1 de diciembre, durante la mañanera de Claudia Sheinbuam, la Profeco dio a conocer los resultados de El Buen Fin 2025 que se llevó a cabo del 13 a 17 de noviembre, y en dicho informe reveló malas prácticas de tiendas como:
- Elektra, sucursal 20 de noviembre en Durango, Durango
- Chedraui, sucursal Mina en Villahermosa, Tabasco
- Coppel, sucursal 438 en Tlaxcala, Tlaxcala
En dicho monitoreo que Profeco reveló en la mañanera de hoy 1 de diciembre, que estas tiendas realizaron una simulación de ofertas durante El Buen Fin 2025, pero ¿a qué se refieren?
Profeco, se realizaron monitoreos durante semanas previas a El Buen Fin 2025 en 29 ciudades, 399 establecimientos y más de 46 mil productos, en donde se dio como resultado las tiendas que sí dieron rebajas reales y las que no.
Tal y como la Profeco reveló con cifras y gráficas en mano, sucursales de Elektra, Chedraui y Coppel mantuvieron un precio estable antes de El Buen Fin 2025; días antes del evento, los precios bajaron pero, durante el mismo, dichos productos monitoreados volvieron a subir de precio.
Es decir que durante El Buen Fin 2025, se realizaron malas prácticas por parte de estas sucursales de Elektra, Chedraui y Coppel hacia los clientes, engañándolos con supuestas ofertas cuando en realidad no había un descuento real.
Entre las tiendas que dieron ofertas reales, estuvieron:
- Walmart, sucursal Santa María Coacalco, Estado de México
- Soriana, sucursal Malecón 30 en León, Guanajuato
- Mega, sucursal La Viga en Iztapalapa, CDMX
Es decir que, de acuerdo con el monitoreo de la Profeco, estas tiendas y sucursales sí cumplieron con ofertas reales durante El Buen Fin 2025 y no solo se realizaron simulaciones de precios como ocurrió con Elektra, Chedraui y Coppel.
En donde, durante el monitoreo previo y durante de El Buen Fin 2025, estas tiendas sí bajaron artículos de su precio regular para poder ofrecer ofertas reales a los consumidores durante estos días de noviembre.