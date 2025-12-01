Durante la conferencia de prensa del gobierno de Claudia Sheinbaum, se exhibieron a las tiendas de Elektra, Chedraui y Coppel por malas prácticas durante El Buen Fin 2025.

Profeco revela los monitoreos que hizo en El Buen Fin 2025; Elektra, Chedraui y Coppel realizaron malas prácticas

Este lunes 1 de diciembre, durante la mañanera de Claudia Sheinbuam, la Profeco dio a conocer los resultados de El Buen Fin 2025 que se llevó a cabo del 13 a 17 de noviembre, y en dicho informe reveló malas prácticas de tiendas como:

Elektra, sucursal 20 de noviembre en Durango, Durango

Chedraui, sucursal Mina en Villahermosa, Tabasco

Coppel, sucursal 438 en Tlaxcala, Tlaxcala

Profeco dio los resultados de El Buen Fin 2025, las ofertas reales y las malas prácticas (Especial )

En dicho monitoreo que Profeco reveló en la mañanera de hoy 1 de diciembre, que estas tiendas realizaron una simulación de ofertas durante El Buen Fin 2025, pero ¿a qué se refieren?

Profeco, se realizaron monitoreos durante semanas previas a El Buen Fin 2025 en 29 ciudades, 399 establecimientos y más de 46 mil productos, en donde se dio como resultado las tiendas que sí dieron rebajas reales y las que no.

Tal y como la Profeco reveló con cifras y gráficas en mano, sucursales de Elektra, Chedraui y Coppel mantuvieron un precio estable antes de El Buen Fin 2025; días antes del evento, los precios bajaron pero, durante el mismo, dichos productos monitoreados volvieron a subir de precio.

Es decir que durante El Buen Fin 2025, se realizaron malas prácticas por parte de estas sucursales de Elektra, Chedraui y Coppel hacia los clientes, engañándolos con supuestas ofertas cuando en realidad no había un descuento real.

Entre las tiendas que dieron ofertas reales, estuvieron:

Walmart, sucursal Santa María Coacalco, Estado de México

Soriana, sucursal Malecón 30 en León, Guanajuato

Mega, sucursal La Viga en Iztapalapa, CDMX

Es decir que, de acuerdo con el monitoreo de la Profeco, estas tiendas y sucursales sí cumplieron con ofertas reales durante El Buen Fin 2025 y no solo se realizaron simulaciones de precios como ocurrió con Elektra, Chedraui y Coppel.

En donde, durante el monitoreo previo y durante de El Buen Fin 2025, estas tiendas sí bajaron artículos de su precio regular para poder ofrecer ofertas reales a los consumidores durante estos días de noviembre.