Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México descarta descuento a Ricardo Salinas Pliego en deuda de 74 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante la conferencia mañanera del pueblo del miércoles 2 de julio la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que hubiera alguna condonación de impuestos para el empresario Ricardo Salinas Pliego, quién debe ante el fisco una millonaria cantidad en impuestos.

Aunque reveló que si Ricardo Salinas Pliego quisiera pagar como cualquier otro deudor del fisco podría tener una serie de descuentos como lo dice la ley.

Al ser cuestionada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum sobre si había posibilidad de que Ricardo Salinas Pliego pudiera negociar el pago de sus impuestos que debe al SAT.

Esto luego de que supuestamente el empresario les dijo a sus inversionistas que presuntamente logró acuerdos con el SAT para obtener descuentos en paquetes de créditos fiscales y de adeudos, pero siguió interponiendo recursos.

La presidenta de México dio su respuesta en la que descartó descuentos para Ricardo Salinas Pliego, pero lo explicó bajo el fundamento que tiene la ley y los otros beneficios que tiene para las personas que deciden pagar.

De no ser que Ricardo Salinas Pliego busque pagar directamente al SAT, tendría que estar atento a las resoluciones que le den los jueces y ministros en sus 32 litigios que ya lleva, porque por ley no se pueden condonar impuestos.

“Cuando una persona cualquiera que esta sea decide pagar frente a una revisión fiscal en fin. La ley establece porque no es un asunto subjetivo particular del SAT una serie de descuentos que se pueden aplicar a los intereses, por ejemplo.

Si decidiera pagar aplicaría como cualquier deudor del fisco los beneficios que esto tendría frente a la posibilidad de pago de no hacerlo así tiene que seguir con la resolución de los jueces o ministros.

No (no podría esperar mayores beneficios), es lo que dice la ley, recuerden que por constitución ya no se pueden condonar impuestos"

Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México