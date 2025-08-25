El empresario Ricardo Salinas Pliego denunció una cruzada del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en contra de Banco Azteca e Italika.

En entrevista con Código Magenta, el empresario dueño de Banco Azteca, así como Italika y otras compañías, acusó de enfrentar una cruzada contra sus fuentes de ingreso por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Como lo ha dicho en otra ocasiones, Ricardo Salinas Pliego asegura que el Gobierno federal a través del SAT y otras instancias le quieren cobrar el “doble” de lo que paga en impuestos y buscan “quebrar sus empresas”.

Ricardo Salinas Pliego denuncia cruzada del SAT contra Banco Azteca e Italika; asegura que es por ser “una voz incómoda para el régimen”

Ricardo Salinas Pliego denuncióestar enfrentando una cruzada del SAT contra Banco Azteca e Italika.

Incluso afirmó tener demandado al ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por supuesto incumplimiento de contrato ante el presunto acuerdo que tenían de pago de impuestos.

Acusó que se “echaron para atrás” con este pago de más de 70 mil millones de pesos porque dice que al SAT no le convenía que quedara exonerado.

Afirmó que sí quiere pagar impuesto, pero dice que debe ser lo justo y que no le cobren el doble.

Asimismo, aseguró que lo quieren “quebrar” al ser “voz incómoda para el régimen”.

“Tengo demandado al ex presidente, al ‘Peje’ por incumplimiento de contrato. Tenemos un acuerdo perfectamente claro, se echaron para atrás porque al ‘Tony’ al jefe del SAT, que es el protector de ‘El Andy’, ellos saben a qué me refiero, no les convenía que yo quedara exonerado con un pago (...) sí pago, pago demasiado para lo poco que me dan, ¡sí quiero pagar los impuestos!, pero lo correcto, yo no puedo pagar 10 veces más de lo que procede ni muchos en doble de lo que procede (...) (literalmente te quieren quebrar) obvio porque soy una voz incómoda para el régimen” Ricardo Salinas Pliego

También el empresario aseguró que su empresa Italika de motos, le quieren cobrar un impuesto por todo el precio completo de la venta sin permitirle que descuente lo que le costó importar o fabricar la motoneta.

“Piensan que la ganancia es el precio de venta son unos genios. O sea lo que vendes es ganancia, ¿y los costos?, no esos no existen” Ricardo Salinas Pliego

En tanto, en el caso de Banco Azteca, Ricardo Salina Pliego, explicó que toman los depósitos de las personas y por ello les pagan intereses y dijo que en el SAT señalaron esos intereses “estaban muy altos” porque no eran deducibles ni de mercado.

Acusó, además que cambiaron la ley para que él “pagara más.”

Ricardo Salinas Pliego denuncia cruzada del SAT contra Banco Azteca e Italika; acusa de extorsión

El empresario agregó una denuncia de extorsión por el SAT al asegurar que los impuestos que le quieren hacer pagar, es un caso que le puede pasar a otras empresas.

Ejemplificó casos como el de Walmart, una minera de Fresnillo, Femsa y hasta al empresario Carlos Slim.

En su denuncia señaló que estas acusaciones en su contra son también una distracción para que el gobierno no sea señalado de “corrupción, la complicidad con el crimen organizado y la gran ineptitud”.