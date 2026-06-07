Netflix endureció su postura frente a los directores que siguen apostando por los estrenos tradicionales en salas de cine, pues Dan Lin, jefe de la división cinematográfica de la plataforma, confirmó que la compañía dejará de colaborar con aquellos cineastas que exijan una ventana de exhibición en cines antes de llegar al streaming.

La declaración marca un nuevo capítulo en el debate entre las plataformas digitales y la industria cinematográfica tradicional, pues de acuerdo con Lin, la empresa ya asumió que existe un grupo de realizadores que prioriza la experiencia en pantalla grande y que, por esa razón, no encajan en la estrategia actual del gigante del streaming.

Netflix apuesta todo al streaming y cierra la puerta a exigencias de exhibición

La decisión responde a la visión de negocio de Netflix, que busca concentrar sus recursos en proyectos alineados con su modelo de distribución digital.

Según el directivo, mantener estrenos exclusivos en la plataforma de Netflix, permite maximizar la audiencia y reforzar el valor de su catálogo para los suscriptores.

Pese a esta postura, la empresa hará una excepción con “Narnia: El sobrino del mago”, producción que llegará primero a las salas de cine en febrero de 2027 antes de incorporarse al catálogo del servicio semanas después; sin embargo, Dan Lin dejó claro que se trata de un caso aislado y no de un cambio de estrategia.

Netflix (Juraj Gabriel / Unsplash)

Con estas declaraciones, Netflix confirma que su prioridad seguirá siendo el streaming, incluso si eso significa renunciar a trabajar con algunos de los directores más comprometidos con la exhibición cinematográfica tradicional.

La postura de Netflix también refleja la creciente transformación de una industria donde las plataformas digitales ganan cada vez más peso frente a las salas de cine.